HP Keylogger Gibi Davranan Ses Sürücüleri Kullanmış, işte Model Listesi
HP’nin Ses Sürücüleri KeyLogger gibi davranıp, Tuş Hareketlerinizi kayıt ettiği ortaya çıktı.
HP’nin Ses Sürücüleri Keylogger Gibi Davranıyor. HP Keylogger Gibi Davranan Ses Sürücüleri Kullanmış, işte Model Listesi..
Yeni satın aldığınız bu HP EliteBook dizüstü bilgisayarının “Her tuş vuruşu sessizce kaydediyor” olabilir. İsveçli ModZero‘nun ortaya çıkardığı bilgiye göre bu açık kötüye kullanılabilir görünse de ortada daha çok bir beceriksizliğin olduğunu gösteriyor.
ModZero’nun blog yazısına göre; 2015 yılında piyasaya sürülen HP ses sürücüleri güncelleştirildiğinde yeni tanı özellikleri eklendi. Bunlardan biri, özel bir tuşun basılıp bırakılmadığını tespit etmek için kullanılıyordu ve oldukça kötü uygulanmıştı.Sonuçta bir keylogger gibi davranan sürücü her bir tuşa basmayı yakalayıp kayıt ediyordu.
Sürücüye daha sonra yapılan güncellemeler ise daha da rahatsız edici bir hal aldı.Çünkü Her tuşa basma kayıtlarını yerel olarak kullanıcının sisteminde saklayan bir günlük dosyasına aktarıyordu. Bu dosya C:\Users\Public\MicTray.log. Neyse ki bu dosya sistemden her çıktığınızda siliniyordu.
Ancak ModZero’nun dikkat çektiği gibi incremental backup sistemine sahip bir yedekleme kullananlar için Yazdığınız herşeyin kalıcı bir yedeğinin tutulması muhtemel hale geliyor.
HP KEYLOGGER Gibi Davranmaması için NeYapmalı?
ModZero bu noktada HP Bilgisayarların Tüm Kullanıcılarının;
C:\Windows\System32\MicTray64.exe veya C:\Windows\System32\MicTray.exe yüklü olup olmadığını kontrol etmelerini istiyor. Eğer bu dosya mevcutsa ; Tuşların kayıt edilmemesi için SİLİNMESİNİ veya adının değiştirilmesini öneriyor. Ancak bunu yapmanız durumda ise bazı özel tuşların çalışmama ihtimali var.
Ayrıca, parolalar ve oturum açma kimlik bilgileri gibi hassas bilgileri içerebileceğinden, kullanıcıların MicTray günlük dosyalarını silmesi önermektedir.
Güvenlik danışma belgesinde, şirket etkilenen bilgisayarların bir listesini yayınladı.
HP KeyLogger Gibi Davranan Ses Sürücülerine Sahip Modellerin Listesi
- HP EliteBook 820 G3 Notebook PC
- HP EliteBook 828 G3 Notebook PC
- HP EliteBook 840 G3 Notebook PC
- HP EliteBook 848 G3 Notebook PC
- HP EliteBook 850 G3 Notebook PC
- HP ProBook 640 G2 Notebook PC
- HP ProBook 650 G2 Notebook PC
- HP ProBook 645 G2 Notebook PC
- HP ProBook 655 G2 Notebook PC
- HP ProBook 450 G3 Notebook PC
- HP ProBook 430 G3 Notebook PC
- HP ProBook 440 G3 Notebook PC
- HP ProBook 446 G3 Notebook PC
- HP ProBook 470 G3 Notebook PC
- HP ProBook 455 G3 Notebook PC
- HP EliteBook 725 G3 Notebook PC
- HP EliteBook 745 G3 Notebook PC
- HP EliteBook 755 G3 Notebook PC
- HP EliteBook 1030 G1 Notebook PC
- HP ZBook 15u G3 Mobile Workstation
- HP Elite x2 1012 G1 Tablet
- HP Elite x2 1012 G1 with Travel Keyboard
- HP Elite x2 1012 G1 Advanced Keyboard
- HP EliteBook Folio 1040 G3 Notebook PC
- HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation
- HP ZBook 15 G3 Mobile Workstation
- HP ZBook Studio G3 Mobile Workstation
- HP EliteBook Folio G1 Notebook PC
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