HP Keylogger Gibi Davranan Ses Sürücüleri Kullanmış, işte Model Listesi

HP’nin Ses Sürücüleri KeyLogger gibi davranıp, Tuş Hareketlerinizi kayıt ettiği ortaya çıktı.

HP’nin Ses Sürücüleri Keylogger Gibi Davranıyor. HP Keylogger Gibi Davranan Ses Sürücüleri Kullanmış, işte Model Listesi..

Yeni satın aldığınız bu HP EliteBook dizüstü bilgisayarının “Her tuş vuruşu sessizce kaydediyor” olabilir. İsveçli ModZero‘nun ortaya çıkardığı bilgiye göre bu açık kötüye kullanılabilir görünse de ortada daha çok bir beceriksizliğin olduğunu gösteriyor.

ModZero’nun blog yazısına göre; 2015 yılında piyasaya sürülen HP ses sürücüleri güncelleştirildiğinde yeni tanı özellikleri eklendi. Bunlardan biri, özel bir tuşun basılıp bırakılmadığını tespit etmek için kullanılıyordu ve oldukça kötü uygulanmıştı.Sonuçta bir keylogger gibi davranan sürücü her bir tuşa basmayı yakalayıp kayıt ediyordu.

Sürücüye daha sonra yapılan güncellemeler ise daha da rahatsız edici bir hal aldı.Çünkü Her tuşa basma kayıtlarını yerel olarak kullanıcının sisteminde saklayan bir günlük dosyasına aktarıyordu. Bu dosya C:\Users\Public\MicTray.log. Neyse ki bu dosya sistemden her çıktığınızda siliniyordu.

Ancak ModZero’nun dikkat çektiği gibi incremental backup sistemine sahip bir yedekleme kullananlar için Yazdığınız herşeyin kalıcı bir yedeğinin tutulması muhtemel hale geliyor.

HP KEYLOGGER Gibi Davranmaması için NeYapmalı?

ModZero bu noktada HP Bilgisayarların Tüm Kullanıcılarının;

C:\Windows\System32\MicTray64.exe veya C:\Windows\System32\MicTray.exe yüklü olup olmadığını kontrol etmelerini istiyor. Eğer bu dosya mevcutsa ; Tuşların kayıt edilmemesi için SİLİNMESİNİ veya adının değiştirilmesini öneriyor. Ancak bunu yapmanız durumda ise bazı özel tuşların çalışmama ihtimali var.

Ayrıca, parolalar ve oturum açma kimlik bilgileri gibi hassas bilgileri içerebileceğinden, kullanıcıların MicTray günlük dosyalarını silmesi önermektedir.

Güvenlik danışma belgesinde, şirket etkilenen bilgisayarların bir listesini yayınladı.

HP KeyLogger Gibi Davranan Ses Sürücülerine Sahip Modellerin Listesi

HP EliteBook 820 G3 Notebook PC

HP EliteBook 828 G3 Notebook PC

HP EliteBook 840 G3 Notebook PC

HP EliteBook 848 G3 Notebook PC

HP EliteBook 850 G3 Notebook PC

HP ProBook 640 G2 Notebook PC

HP ProBook 650 G2 Notebook PC

HP ProBook 645 G2 Notebook PC

HP ProBook 655 G2 Notebook PC

HP ProBook 450 G3 Notebook PC

HP ProBook 430 G3 Notebook PC

HP ProBook 440 G3 Notebook PC

HP ProBook 446 G3 Notebook PC

HP ProBook 470 G3 Notebook PC

HP ProBook 455 G3 Notebook PC

HP EliteBook 725 G3 Notebook PC

HP EliteBook 745 G3 Notebook PC

HP EliteBook 755 G3 Notebook PC

HP EliteBook 1030 G1 Notebook PC

HP ZBook 15u G3 Mobile Workstation

HP Elite x2 1012 G1 Tablet

HP Elite x2 1012 G1 with Travel Keyboard

HP Elite x2 1012 G1 Advanced Keyboard

HP EliteBook Folio 1040 G3 Notebook PC

HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation

HP ZBook 15 G3 Mobile Workstation

HP ZBook Studio G3 Mobile Workstation

HP EliteBook Folio G1 Notebook PC

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