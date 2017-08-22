HP Omen X, HP’nin ilk Dizüstü Oyun Bilgisayarı ve Özellikleri

HP Sonunda Oyuncular içinde bir dizüstü tasarladı.

HP Omen X, HP’nin ilk Dizüstü Oyun Bilgisayarı ve Özellikleri Nelerdir?

Güçlü oyuncular için dizüstü bilgisayarları da artık daha fazla gelişmeye başladı. Profesyonel oyuncularda gördüğümüz o renkli klavyeler,RGB aydınlatmalar, mekanik tuş takımları, overclocking potansiyelleri, genişlemeler gibi daha bir çok özellik artık dizüstü bilgisayarlarına da geliyor.

Üstün Masaüstü Oyun deneyimini dizüstü bilgisayarına getirmek isteyen HP yeni dizüstü oyun bilgisayarı HP Omen X’i resmen duyurdu.

Bilgisayar üreticisi oyun pazarındaki büyük pastaya kayıtsız kalmadı. ilk dizüstü oyun bilgisayarını Omen X markasıyla uygun bir biçimde Omen X laptop başlığı ile duyurdu.

Yeni Modelin masaüstü oyun performansından vazgeçmek istemeyen oyuncular için tasarlandığı açık.

HP Omen X Laptop Galeri

HP Omen X Laptop Özellikleri

Doğal olarak 17 inçlik normal laptoplara göre aha büyük bir ekrana sahip olan Omen X, Buhar odası soğutma – vapor chamber cooling, yüksek güçlük fanlar işlemcinin overclocking performansını artırmak için işlemciyi soğutmakla görevlendirilmiş. OverClock’a uygun şekilde kilitsiz Core i7 işlemci kullanılmış. Aynı şekilde Geforce GTX 1080 özel olarak overclock için fabrikasyon açık tasarlanmış.

Peki bu üst düzey donanıma rağmen upgrade imkanı var mı? En çok sorulan soru bu?

RAM, Disk ve Diğer kullanıcı tarafından değiştirilebilir parçalara erişimi sunan tek bir panel var. Mekanik klavye ve klavyelere çeşitli fonksiyonları tanımlama yeteneği sunulmuş.

Tasarım diğer dizüstü oyun bilgisayarlar ile kıyaslandığında oldukça gösterişli; RGB klavye aydınlatması var.

Diğer taraflarda ise 1080p 120 Hz (G-Sync) veya 4K pürüzsüz pixel yoğunluğu sunan 4K ekran seçenekleri var. Simüle surround ses için DTS Kulaklık Desteği, Daha hızlı depolama için Raid 0 seçeneği,Bang & Olufsen tarafından tasarlanmış hoparlörler, iki Thunderbolt 3 ve kulaklık girişine hazır 2 Ses Kulaklık Girişi

HP Omen X Satış Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hp Omen X Laptop Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Pazarına Kasım ayından itibaren sunulacak. 2,799Euro yaklaşık 3300 Dolar satış fiyatına sahip olacak.

Fiyat açısında bir oyun bilgisayarı için kesinlikle makul bir fiyat olarak değerlendirilebilir.