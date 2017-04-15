HP, Pavilion Bilgisayarlarının Yeni Üyelerini Tanıttı

Pavilion dönüştürülebilir ve dizüstü bilgisayarlar daha önce üst seviye ürünlerde yer alan birçok özellik ve performans seçeneği ile geliyor.

HP, Pavilion dizüstü bilgisayarlarının yeni üyelerini tanıttı. Yeni Pavilion dönüştürülebilir ve dizüstü bilgisayarlar daha önce üst seviye ürünlerde yer alan birçok özellik ve performans seçeneği ile geliyor. Bağlantı bölgelerinin görünmesini engelleyen 3D metal gibi premium materyaller, bağlantı seçenekleri için USB-C ve Windows Ink için aktif kalem de bulunuyor.

Yeni Pavilion x360, kullanıcıların dönüştürülebilen bir PC’den bekledikleri mobiliteyi ve esnekliği sunuyor. Dört moda dönüşebilen Pavilion x360’da bağlantı bölgelerinin görünmesini engelleyen 3D metal, bağlantı seçenekleri için USB-C ve Windows Ink için aktif kalem gibi premium materyaller ve özellikler bulunuyor.

Windows Ink sayesinde kullanıcılar, içerikler ile yeni etkileşimler kurarak düşüncelerini hızla gerçeğe dönüştürebiliyor, listeler ve notlar oluşturabiliyor, akıllarındakileri doğrudan ekrana çizebiliyor.

Yeni Pavilion dizüstülerde ise HP’nin premium Spectre ve ENVY PC’lerinin ilham verdiği yeni tasarım özellikleri kullanıldı. Bağlantı bölgelerinin görünmemesi için bilgisayarın yanlarını ve arkasını çevreleyen tek bir parçadan oluşan 3D metal kullanıldı.

Bu sayede daha da sağlamlaşan ve şık görünen 2017 Pavilion dizüstülerde kullanılan tonlar, cilalar ve dokular da bilgisayara sofistike bir görünüm katıyor.

İşlevselliği ve rahatlığı bir arada sunan tasarımı ve performans artışı sağlayan hava akışı, bu bilgisayarı kendi videolarını oluşturan, fotoğraflarını düzenleyen ve bu içeriklerini sosyal medyada paylaşan kullanıcılar için iyi bir tercih haline getiriyor.

Yeni Seri Hp dizüstülerin yeni portföyü Full HD veya Full HD IPS ekranlara ve dokunmatik ekran seçeneğine sahip 14”, 15.6” ve 17” diyagonal ekran seçenekleriyle geliyor.

HP Pavilion özellikleri:

12 saate varan pil ömrü ve bazı modellerde HP Hızlı Şarj özelliği (90 dakikada %90 şarj)

İşlemci seçenekleri: En son 7. Nesil Intel® Core™ i3-i7 işlemciler, Intel® Pentium® işlemciler veya 7. Nesil AMD işlemciler

Depolama seçenekleri: 256GB SSD+1TB HDD’ye veya 128GB SSD+ 2TB HDD’ye kadar çift depolama veya bazı modellerde 512GB SSD’ye veya 2TB HDD’ye kadar tek depolama

AMD® Radeon & Nvidia GeForce ayrı ekran kartları

Gelişmiş Intel 2x2ac WiFi seçeneği

HP Wide Vision HD kamera veya Windows Hello destekli opsiyonel FHD IR kamera

Çift hoparlör ile sıra dışı ses, HP Audio Boost, ve B&O Play uzmanlarının ses ayarları

Pavilion renk seçenekleri: Zengin Mavi, İpek Altın, Orkide Pembe, Mineral Gümüş, Doğal Gümüş, Pırıltılı Nane ve İmparatoriçe Kırmızı.

Pavilion Modelleri Fiyat ve Bulunabilirlik

HP Pavilion x360 için;

HP Pavilion x360 11, 429 eurodan başlayan fiyatlarla şu an satışta.

HP Pavilion x360 14, 449 eurodan başlayan fiyatlarla Mayıs ayında EMEA bölgesinde satışa sunulacak.

HP Pavilion x360 15, 479 eurodan başlayan fiyatlarla Mayıs ayında EMEA bölgesinde satışa sunulacak.

HP Pavilion 14 dizüstü, 529 eurodan başlayan fiyatlarla Mayıs ayında EMEA bölgesinde satışa sunulacak.

7. Nesil Intel Core işlemcili HP Pavilion 15 dizüstü, 549 eurodan başlayan fiyatlarla Mayıs ayında EMEA bölgesinde satışa sunulacak.

AMD işlemcili HP Pavilion 15 dizüstü, 449 eurodan başlayan fiyatlarla Mayıs ayında EMEA bölgesinde satışa sunulacak.