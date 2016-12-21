HTC Yeni Cihazı 12 Ocak’ta Geliyor, HTC 11 mi Geliyor?

HTC yeni bir cihaz tanıtımı hazırlığında! Gözler 12 Ocak 2017’de düzenlenecek tanıtımda!

HTC “For You” sloganıyla, 12 Ocak’taki tanıtımına dikkat çekiyor.

12 Ocak’ta tanıtılacak yeni cihazlar içinde HTC 11 yer alacak mı? henüz belli değil. Mavi rengin HTC Ocean olma ihtimali yüksek!



HTC 12 Ocak 2017’de hangi cihazını tanıtacak!

HTC’nin bu etkinlikte HTC X10 telefonunu, yeni sanal gerçeklik gözlüğünü ve ilk akıllı saatini çıkarma ihtimali de bulunuyor. 12 Ocak’ta gerçekleşecek etkinlikle ilgili tüm detayları sizlerle paylaşacağız, takipte kalın.

12 Ocak 2017… pic.twitter.com/qrl1vlnd9w — HTC Türkiye (@HTC_TR) 20 Aralık 2016

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