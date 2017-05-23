HTC Desire 10 Pro Satışa Çıktı, Amiral Gemisi Özellikleriyle 2.199 TL
HTC’nin en iyi Desire modeli HTC Desire 10 Pro satışa çıktı!
HTC Desire 10 pro üstün amiral gemisi özellikleriyle satışa sunuldu.
HTC Desire 10 pro, şimdiye kadar amiral gemisi modellerde sunulan özellikleri ve dikkat çekici güzelliği ile Desire ailesinin bugüne kadar üretilen en iyi telefonu olarak öne çıkıyor.
HTC, Desire 10 pro modeliyle, Desire serisinin en iyi modelini sunuyor. Bir amiral gemisi telefondan beklenen tüm özelliklere sahip olan HTC Desire 10 pro, ödüllü HTC 10’dan esinlenen zarif ve metalik hatlarıyla dikkat çekici bir tasarıma sahip.
Cesur ve parlak hatlarla çerçevelenen 5,5 inç Full HD (1080p) ekrana sahip HTC Desire 10 pro ’da, geniş açılı resimler çeken yepyeni Selfie Panorama modu, ultra hızlı parmak izi sensörü gibi üst segment özelliklerin yanı sıra ön ve arkada yüksek çözünürlüklü kameralar bulunuyor. Sekiz çekirdekli işlemciye sahip HTC Desire™ 10 pro, 3GB’lık RAM ve 32GB depolama alanıyla kullanıcılarına yeterli alanı sağlarken 2TB’ye kadar genişletilebilir SD kart desteği sunuyor.
HTC Desire 10 pro’nun Akıllı Elektronik İmaj Sabitleme (Electronic Image Stabilization), DSLR benzeri manuel kontrol, lazer otomatik odaklama (Laser Auto-Focus) ve Auto HDR gibi üstün çözümler sunan 20MP ana kamerasıyla her anı en net haliyle yakalayabilirsiniz. Mümkün olan en iyi selfie deneyimini sağlayacak şekilde tasarlanan Desire™ 10 pro, 13MP selfie kamerasına ve tek seferde daha fazla kişiyi aynı kareye sığdırabilmeniz için yeni bir Selfie Panorama moduna sahip.
HTC Desire 10 Pro Satış Fiyatı?
Amiral gemisi gücündeki HTC Desire 10 pro’nun arkasında, rahatlığı parmaklarınızın ucuna taşıyan ultra hızlı bir parmak izi sensörü de bulunuyor. Bu sensörle hızlıca selfie çekmek veya bir selfie videosu kaydetmeye başlamak Desire 10 pro, 2.199 TL önerilen son kullanıcı fiyatı ile Türk Telekom satış noktalarında kullanıcılarımızla buluşacak.
HTC Desire 10 Pro Galeri
HTC Desire 10 pro Teknik Özellikler
BOYUTLAR: 156,5 x 76 x 7,86mm1
AĞIRLIK: 165g1
EKRAN: 5,5 inç, Full HD (1080p) IPS
ile CorningTM GorillaTM Glass
PLATFORM2
- Android™ 6.0 ile HTC Sense™
İŞLEMCİ
- MediaTekTM Helio™ P10
- Sekiz çekirdekli, 64-bit
BELLEK3
- Toplam hafıza: 32GB
- RAM: 3GB
- Arttırabilir bellek: microSD™ girişi 2TB’a kadar arttırılabilir hafıza kartlarını destekler (hafıza kartı ayrıca satılır)
KaMeRA
Arka Kamera
- 20MP, f/2.2 diyafram açıklığı, 27.8mm
- Lazer otofokus
- BSI sensörü
- Otomatik HDR modu
- Panorama modu
- Sürekli çekim modu
Ön Kamera
- 13MP, f/2.2 diyafram açıklığı, 27.8mm
- BSI sensörü
- Otomatik HDR modu
- Sesli Selfie
- Canlı Makyaj
- Selfie Panorama
- Çekmek için dokun
- Full HD (1080p) video kaydı
SES
- Kulaklık için HTC BoomSound™ profili
- 5mm stereo audio jakı
- Çift mikrofon ile gürültü engelleme
AĞ
2G/2.5G GSM/GPRS/EDGE:
- 850/900/1800/1900 MHz
3G UMTS
Bantlar bölgelere göre değişiklik gösterir
- 850/900/1900/2100 MHz
4G LTE™
Bantlar bölgelere göre değişiklik gösterir
- FDD: Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28
- TDD: Bands 38, 40
- Cat6 LTETM desteği ile 300Mbps’a kadar indirme ve 50Mbps’a kadar yükleme hızı
SIM
- Nano SIM
SENSÖRLER
- Aktivite takibi için Sensor Hub
- Ortam ışık sensörü
- Yakınlık sensörü
- Motion G sensörü
- Pusula sensörü
- Parmak izi sensörü
KONUM
- GPS/AGPS + GLONASS
BAĞLANTI
- Micro-USB 2.0
- BluetoothTM2
- Wi-FiTM: 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5GHz)
- HTC Connect™ ile telefondan uyumlu çoklu oda ses sistemleri, TV’ler, taşınabilir hoparlörler ve ev eğlence sistemlerine kablosuz medya aktarımı
PİL5
- Kapasite: 3000mAh
- Güç tasarrufu modu
- Üstün güç tasarrufu modu
- Hızlı Şarj (5V/1.5A)
- HD video oynatma: 11 saate kadar
- Müzik çalma: 53 saate kadar
- WiFi ile internet kullanımı: 8 saate kadar
- 3G konuşma süresi: 19 saate kadar
- 3G bekleme süresi: 20 güne kadar
- 4G bekleme süresi: 18 güne kadar
EK ÖZELLİKLER
- Motion launch
- Ele aldığında sesi kısma
- Cep modu
- Sessize almak için çevir
Tweet Google+ Tumblr