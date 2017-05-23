HTC Desire 10 Pro Satışa Çıktı, Amiral Gemisi Özellikleriyle 2.199 TL

HTC’nin en iyi Desire modeli HTC Desire 10 Pro satışa çıktı!

HTC Desire 10 pro üstün amiral gemisi özellikleriyle satışa sunuldu.

HTC Desire 10 pro, şimdiye kadar amiral gemisi modellerde sunulan özellikleri ve dikkat çekici güzelliği ile Desire ailesinin bugüne kadar üretilen en iyi telefonu olarak öne çıkıyor.

HTC, Desire 10 pro modeliyle, Desire serisinin en iyi modelini sunuyor. Bir amiral gemisi telefondan beklenen tüm özelliklere sahip olan HTC Desire 10 pro, ödüllü HTC 10’dan esinlenen zarif ve metalik hatlarıyla dikkat çekici bir tasarıma sahip.

Cesur ve parlak hatlarla çerçevelenen 5,5 inç Full HD (1080p) ekrana sahip HTC Desire 10 pro ’da, geniş açılı resimler çeken yepyeni Selfie Panorama modu, ultra hızlı parmak izi sensörü gibi üst segment özelliklerin yanı sıra ön ve arkada yüksek çözünürlüklü kameralar bulunuyor. Sekiz çekirdekli işlemciye sahip HTC Desire™ 10 pro, 3GB’lık RAM ve 32GB depolama alanıyla kullanıcılarına yeterli alanı sağlarken 2TB’ye kadar genişletilebilir SD kart desteği sunuyor.

HTC Desire 10 pro’nun Akıllı Elektronik İmaj Sabitleme (Electronic Image Stabilization), DSLR benzeri manuel kontrol, lazer otomatik odaklama (Laser Auto-Focus) ve Auto HDR gibi üstün çözümler sunan 20MP ana kamerasıyla her anı en net haliyle yakalayabilirsiniz. Mümkün olan en iyi selfie deneyimini sağlayacak şekilde tasarlanan Desire™ 10 pro, 13MP selfie kamerasına ve tek seferde daha fazla kişiyi aynı kareye sığdırabilmeniz için yeni bir Selfie Panorama moduna sahip.

HTC Desire 10 Pro Satış Fiyatı?

Amiral gemisi gücündeki HTC Desire 10 pro’nun arkasında, rahatlığı parmaklarınızın ucuna taşıyan ultra hızlı bir parmak izi sensörü de bulunuyor. Bu sensörle hızlıca selfie çekmek veya bir selfie videosu kaydetmeye başlamak Desire 10 pro, 2.199 TL önerilen son kullanıcı fiyatı ile Türk Telekom satış noktalarında kullanıcılarımızla buluşacak.

HTC Desire 10 Pro Galeri

HTC Desire 10 pro Teknik Özellikler

BOYUTLAR: 156,5 x 76 x 7,86mm1

AĞIRLIK: 165g1

EKRAN: 5,5 inç, Full HD (1080p) IPS

ile CorningTM GorillaTM Glass

PLATFORM2

Android™ 6.0 ile HTC Sense™

İŞLEMCİ

MediaTek TM Helio™ P10

Helio™ P10 Sekiz çekirdekli, 64-bit

BELLEK3

Toplam hafıza: 32GB

32GB RAM: 3GB

3GB Arttırabilir bellek: microSD™ girişi 2TB’a kadar arttırılabilir hafıza kartlarını destekler (hafıza kartı ayrıca satılır)

KaMeRA

Arka Kamera

20MP, f/2.2 diyafram açıklığı, 27.8mm

Lazer otofokus

BSI sensörü

Otomatik HDR modu

Panorama modu

Sürekli çekim modu

Ön Kamera

13MP, f/2.2 diyafram açıklığı, 27.8mm

BSI sensörü

Otomatik HDR modu

Sesli Selfie

Canlı Makyaj

Selfie Panorama

Çekmek için dokun

Full HD (1080p) video kaydı

SES

Kulaklık için HTC BoomSound™ profili

5mm stereo audio jakı

Çift mikrofon ile gürültü engelleme

AĞ

2G/2.5G GSM/GPRS/EDGE:

850/900/1800/1900 MHz

3G UMTS

Bantlar bölgelere göre değişiklik gösterir

850/900/1900/2100 MHz

4G LTE™

Bantlar bölgelere göre değişiklik gösterir

FDD: Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28

TDD: Bands 38, 40

Cat6 LTETM desteği ile 300Mbps’a kadar indirme ve 50Mbps’a kadar yükleme hızı

SIM

Nano SIM

SENSÖRLER

Aktivite takibi için Sensor Hub

Ortam ışık sensörü

Yakınlık sensörü

Motion G sensörü

Pusula sensörü

Parmak izi sensörü

KONUM

GPS/AGPS + GLONASS

BAĞLANTI

Micro-USB 2.0

Bluetooth TM 2

2 Wi-Fi TM : 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5GHz)

: 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5GHz) HTC Connect™ ile telefondan uyumlu çoklu oda ses sistemleri, TV’ler, taşınabilir hoparlörler ve ev eğlence sistemlerine kablosuz medya aktarımı

PİL5

Kapasite: 3000mAh

Güç tasarrufu modu

Üstün güç tasarrufu modu

Hızlı Şarj (5V/1.5A)

HD video oynatma: 11 saate kadar

Müzik çalma: 53 saate kadar

WiFi ile internet kullanımı: 8 saate kadar

3G konuşma süresi: 19 saate kadar

3G bekleme süresi: 20 güne kadar

4G bekleme süresi: 18 güne kadar

EK ÖZELLİKLER

Motion launch

Ele aldığında sesi kısma

Cep modu

Sessize almak için çevir

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