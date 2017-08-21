HTC İNDİRİM YAPTI, Vive VR Kulaklık Setinin Fiyatını 200 Dolar Düşürdü

HTC’den büyük indirim geldi, HTC Vive VR Headset 599$

HTC İNDİRİM YAPTI, HTC Vive VR Kulaklık Setinin Fiyatını 200 Dolar Düşürdü. yeni fiyat 599$.

VR kulaklık setlerinde fiyatlar hızla düşmeye başladı. Oculus Rift‘in yaptığı indirimden sonra şimdi de HTC indirime gitti. Bir anlamda bu rekabetten VR severler karlı çıkıyor.

Oculus Rift’ten Sonra, HTC İNDİRİM YAPTI

HTC bugün yaptığı açıklama ile HTV Vive VR kulaklığını 200 dolar indirimler 599$ düşürdüğünü açıkladı. Bu rakam elbette Oculus Rift ve Bundle olarak verilen Touch kombinasyonundan hala 100 Dolar fazla…

İndirimler stok temizliği değil, VR satışlarının ne kadar iyi olduğununda bir göstergesi olarak kabul edilmiyor. Kesinlikle rekabetçi bir hareket, bu nedenle yeni bir Vive kulaklık setinin yakın gelecekte geldiğinin de habercisi değil.

HTC’nin Oculuc Rift’in indiriminden sonra fiyat düşürmemesi beklenmiyordu. Kimse neredeyse iki kat fazla verip HTC Vive almak istemezdi. Yada VR deneyimini tatmak isteyenler için bu rakam kabul edilebilir sınırlar içinde kalmıyordu.