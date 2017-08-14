HTC U11 Bluetooh 5.0 Desteği Android O ile Birlikte Gelecek

HTC U11’in Bluetooh hızları yakında çok daha hızlı olacak!

HTC U11 Bluetooh 5.0 Desteği Android O ile Birlikte Gelecek. HTC’nin amiral gemisi yeni Android işletim sistemi ile ek özelliklere sahip olacak.

HTC’nin en son amiral gemisi HTC 11 Android’in son yazılım güncellemesi ile bir takım yeni özelliklere sahip olacak. Güncel sağlam Android akıllı telefon seçenekleri içerisinde yer alan HTC U11 Bluetooh 5.0 Desteği ile gelecekte bulunduğu yeri daha da sağlamlaştırmış olacak.

HTC yayınladığı son bilgilendirme yazısında Bluetooh 5.0 Sertifikası aldığını açıkladı. Bu sayede gelecekte Bluetooh 5.0 desteği sunan Galaxy S8 dahil olmak üzere piyasadaki birkaç telefondan biri olacak.

HTC U11 Bluetooh 5.0 Desteği için Android O’yu beklemek zorundayız!

U11 her ne kadar Bluetooth 5.0 sertifikasına şimdi sahip olsa bile bu özellikleri kullanmak için bu yılın sonlarına doğru açıklanması beklenen Android O güncellemesini beklemek zorunda kalacak. Android O ile birlikte U11 aynı zamanda akıllı cihazlar ve akıllı saatler ile çok daha iyi entegre çalışan modeller arasında da yer alacak. Bluetooth hızları ona bu konuda ciddi avantajlar sağlayacak.

Burada tek maalesef denecek şey ise Android Central‘ın haberine göre U11, Bluettoh 5.0’ın en önemli özelliklerinden birisi olarak lanse edilen daha uzun mesafelerde iletim özelliğini desteklemeyecek. Yine de Android O ile HTC U11 çok daha hızlı veri iletişimine kavuşacak diyebiliriz.