HTC U11 Life, Amiral Gemisi Özellikler Daha Uygun Fiyata

HTC U11 Life, İnovasyonun en ulaşılabilir hali

HTC U11 Life: Amiral Gemisi Özellikler Daha Uygun Fiyata

Sıkılarak çalıştırılan Edge Sense Teknolojisi, muhteşem kameraları, hava koşullarına dayanıklı tasarımı, kutu içinden çıkan USonic Gürültü Önleyici Kulaklıklarıyla benzersiz bir akıllı telefon deneyimi…

HTC, ödüllü tasarıma ve inovasyonun amiral gemisi olma özelliğine sahip HTC U11 temel alınarak üretilen ve “U” ailesinin en yeni üyesi olan HTC U11 Life’ı bugün tanıttı. Tıpkı selefi gibi kullanıcısının tutkularını, yaratıcılığını ve bireyselliğini yansıtmak için tasarlanan HTC U11 Life, amiral gemisi bir telefonun özelliklerini ve deneyimini sunuyor.







HTC U11 Life, HTC U11 gibi alanındaki en iyi inovasyonları sunuyor:

Edge Sense : Dokunma teknolojisinin bu en yenisi sayesinde sadece yanlardan sıkarak akıllı telefonda en çok kullanılan uygulamalara rahatlıkla ulaşılabiliyor.

: Dokunma teknolojisinin bu en yenisi sayesinde sadece yanlardan sıkarak akıllı telefonda en çok kullanılan uygulamalara rahatlıkla ulaşılabiliyor.

Muhteşem Kameralar : Faz Algılamalı Otofokus (PDAF) ve 16MP ana kamera teknolojisiyle daha hızlı, daha net fotoğraflar elde edilebilir; 16MP UltraPixel ışık duyarlı ön kamera ile düşük ışıkta bile harika selfieler çekilebilir.

: Faz Algılamalı Otofokus (PDAF) ve 16MP ana kamera teknolojisiyle daha hızlı, daha net fotoğraflar elde edilebilir; 16MP UltraPixel ışık duyarlı ön kamera ile düşük ışıkta bile harika selfieler çekilebilir.

Hava Şartlarına Dayanıklı Sağlam Likit Yüzey Tasarımı: Akrilik cam arka yüzey, ışığı her açıdan mükemmel yansıtıyor. Üstelik IP67 sertifikasıyla yağmurlu, karlı, tozlu havalarda bile telefon rahatlıkla kullanılabiliyor.

Akrilik cam arka yüzey, ışığı her açıdan mükemmel yansıtıyor. Üstelik IP67 sertifikasıyla yağmurlu, karlı, tozlu havalarda bile telefon rahatlıkla kullanılabiliyor.

Kutu içinden çıkan HTC USonic Kulaklıklar: Aktif Gürültü Engelleme özellikli kulaklıklara özel ayar yapılarak dünyanın en kişisel akıllı telefondan müzik dinleme deneyimi yaşanabilir.

HTC U11 Life, Edge Sense teknolojisiyle beraber geliyor

HTC U11 Life büyük beğeni toplayan ve alanında devrim yaratan Edge Sense teknolojisiyle beraber geliyor. Basit bir sıkma hareketiyle kamera uygulamasına, sesli asistana veya istenen herhangi bir uygulamaya erişmek mümkün.

Edge Sense ile sadece fotoğraf çekmekle kalmaz aynı zamanda Google Haritalar ya da Google Müzik gibi en sevilen uygulamalara ulaşabilir; sıkma hareketiyle uygulama içindeki özellikleri kullanabilirsiniz.

HTC U11 Life, sesi kullanıcıya özel ayarlayabiliyor

Amiral gemisi HTC U11’de olduğu gibi HTC USonic otomatik Aktif Gürültü Önleme özelliğine sahip olan HTC U11 Life, Hi-Res ses sertifikalı 24-bit ses kalitesi sunuyor ve sesi kullanıcıya özel ayarlayabiliyor. HTC USonic Kulaklıklar sonar benzeri teknolojisi ile kulağın iç yapısının haritasını çıkarıyor ve sesi size özel olarak düzenliyor. Gelişmiş Aktif Gürültü Önleme özelliğiyle çevredeki ses seviyesini sürekli olarak izliyor ve sesi hızlı bir şekilde rahatsızlık veren yeni dış seslere göre ayarlıyor.

Muhteşem ön ve arka kamera ile daha canlı fotoğraf ve videolar çekebilirsiniz

HTC U11 Life, 16MP ana kamerasının Faz Algılamalı Otofokus (PDAF) özelliği sayesinde daha fazla netlik ve daha hızlı odaklanma sağlarken, HDR Boost özelliği daha dinamik poz aralığı sunuyor. İlk kez HTC U11’de kullanılan HDR Boost, HDR’ın tüm avantajlarını bir gecikme olmadan kullanma imkanı tanıyor. HDR Boost yavaşlamadan en karanlık ve aydınlık noktalardan çok sayıda görüntü alarak daha temiz ve dengeli fotoğraflar sağlıyor. HTC U11 Life, sahip olduğu 4K Video yakalama ve Geçici Parazit Azaltma teknolojisiyle daha canlı ve net videolar çekiyor.

16MP ön kamera yüksek çözünürlüklü detayları ve HTC’nin UltraPixel ışık duyarlılığını birleştirerek gece ve gündüz mükemmel selfieler sunuyor. Ayrıca ana kamerada bulunan HDR Boost ve ses engelleme özelliklerini de içeriyor.

Hava şartlarına da dayanıklı likit yüzey, telefonunuzu bir tasarım objesi haline getiriyor

HTC U11 Life, likit yüzey tasarımı felsefesini sürdürüyor. Optik Spektrum Hibrid Kaplama yöntemiyle işlenen dayanıklı akrilik cam arka kısım, telefonu her hareketinizde mükemmel şekilde yansıtan bir tasarım objesi haline getiriyor.

3 eksenli simetrik tasarımı sayesinde nereden tutarsanız tutun incelik hissi yaratan HTC U11 Life, güzelliğin yanı sıra rahat tutuş özelliği de sağlıyor.

Hava koşullarına dayanıklı IP67 sertifikalı tasarımı sayesinde HTC U11 Life ile yağmurda, karda, tozda tek bir sıkma hareketiyle fotoğraf çekebilirsiniz.

Güçlü donanım ve yazılımla dikkat çekiyor

HTC U11 Life, Qualcomm® Snapdragon™ 630 ile en üst düzey mobil işlemciden beklenebilecek kristal netliğinde grafikler, kesintisiz online HD film deneyimi, yüksek hızda kablosuz bağlantı ve uzun pil ömrü gibi tüm özellikleri karşılıyor.

Android 7.1 Nougat ve HTC Sense’in son sürümüyle gelecek olan HTC U11 Life, Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak.

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