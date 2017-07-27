HTC Vive Standalone VR Kulaklık Setini Duyurdu, Şimdilik Sadece Çin’de

HTC Vive VR Kulaklığın PC’den Bağımsız Sürümünü Duyurdu!

HTC Vive Standalone VR Kulaklık Setini Duyurdu, Şimdilik Sadece Çin’de.

En sonunda HTC, Vive’ın PC’den bağımsız bir sürümünü çıkardı … yalnız muhtemelen henüz kullanmayacaksınız.

Şirket, kesinlikle Çin pazarına yönelik Vive Standalone kulaklık seti piyasaya sürdü. HTC’ye göre Çin pazarının mobil alanı oldukça hareketli, bu yüzden erişilebilir VR donanımı ile bu yükselen momentuma ayak uydurmak ve yakalamak istiyor.

HTC Vive Standalone VR

Kendi kendine yeten Vive‘ın PC’ye bağlı olan meslektaşlarıyla bazı açılardan (ekran çözünürlüğü ve konfor gibi) ne kadar iyi bir performans sergileyeceği henüz belli değil ancak; HTC açıkça görülüyor ki taşınabilirlik ve daha cazip maliyet üzerine odaklanıyor.

HTC Vive Standalone üzerinde Snapdragon 835 işlemci yer alıyor. Bu nedenle standart Vive ve güçlü bir oyun teçhizatıyla yapacağınız aynı görsel başarıyı elde edemezsiniz.

Bununla birlikte, aynı zamanda makul bir süre için çalışmak için kablolara veya pil sırt çantasına ihtiyaç duymayan nispeten daha rahat ve konforlu bir VR kulaklık seti tasarıma sahip olacağınız anlamına geliyor. Elbette daha uygun fiyat performansı sunacak.

Bu ürün şu an için sadece Çin Pazarına yönelik çıkarıldı. Unutmayın HTC standalone Daydream VR kulaklık setini bu yıldan sonra satışa çıkaracağını açıklamıştı.

Bu Vive Standalone hakkında da pek fazla detay bildiğimiz söylenemez.

Çinli kulaklık HTC’nin Google mağazası yerine kendi Viveport mağazasını kullandığı için, Daydream modeli büyük olasılıkla daha geniş bir uygulama alanı bulma açısından daha doğru bir seçim olacaktır.