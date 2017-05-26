Huawei Akıllı Şehir Çözümleri Platform, Şebeke ve Cihazlara Odaklı

Huawei Akıllı Şehir Çözümleri Bu 3 Alana Odaklandı, Platform, Şebeke ve Cihazlar!

Kamu Teknoloji Platformu tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslar arası Akıllı Şehirler Konferansı’nda 24 Mayıs tarihinde Congressium Ankara’da gerçekleşti.

Bu yıl “Şehirler İçin İnovasyon ve Değişim Zamanı” temasıyla, Huawei’nin altın sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte kamu kurumlarından yerel yönetimlere, özel sektör temsilcilerinden üniversitelere kadar alanında lider isimlerin katılımıyla geleceğin yaşamı ve şehirleri masaya yatırıldı.

Akıllı Şehirlerde Başarılı Vaka Analizleri konulu panelde söz alan Huawei Güvenli Şehir Çözüm Direktörü Ufuk Yurtsever, Huawei’nin entegre yeni nesil akıllı şehir çözümlerini anlatırken, Huawei olarak geliştirdikleri teknolojilerle akıllı şehirlerin ayrılmaz bir parçası olduklarını ifade etti.

Huawei Enterprise akıllı şehir vizyonundan bahseden Yurtsever, büyük veri, nesnelerin interneti, telekom şebekeleri ve bilgi teknolojileri bileşenlerinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan yeni nesil teknolojileri kullanarak nihai amaca ulaşmak istediklerini ifade etti. Bu dört alanda da çalışmaları bulunduğunu söyleyen Yurtsever, akıllı şehirlerin bugün geldiği noktayı değerlendirdi ve

“Şehirleşmenin artmasıyla dünya ekonomisinin yüzde 70’i şehirlerden sağlanmaya başladı. Bugün dünya nüfusunun yüzde 50’sinden fazlası şehirlerde yaşarken; Frost&Sullivan tarafından yapılan araştırmalar, 2025 yılında bu oran yüzde 57’e yükseleceğini öngörüyor.

Tüm bu veriler ışığında akıllı şehirlerin bugünkü yaşamımızın ayrılmaz bir parçası, vazgeçilmezi haline geliyor. Huawei olarak, platform, şebeke ve uç cihazlar olmak üzere akıllı şehirler için şart olan üç alanda kendimizi konumluyoruz.

Buna ek olarak iş ortaklarımız tarafından geliştirilen her türlü akıllı şehir uygulamasını destekliyoruz. Akıllı şehir kavramında Huawei olarak müşteri ve iş ortaklarımızın da dâhil olduğu üçlü bir işbirliği ile daha verimli sonuçlar alınacağını öngörüyoruz.

Bu sebeple OpenLab dediğimiz, iş ortakları ve müşterilerimizi davet ettiğimiz açık inovasyon laboratuarlarını hayata geçirdik.

Bu laboratuarımızı Almanya, Rusya, Meksika, Singapur, S. Arabistan ve Güney Afrika’nın ardından geçtiğimiz ay İstanbul’da da açtık. İstanbul OpenLab’ımızda odak konularımızın başında nesnelerin interneti; belediyeler ve Telekom operatörleri ile ortak projeler geliştirmek geliyor.

Tüm ekosistem ve iş ortaklarımızı bu fırsattan yararlanmak üzere laboratuarımıza davet ediyoruz. Ortak projeler ile Türkiye’ye değer katacağımız düşünüyoruz.”