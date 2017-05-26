Huawei Akıllı Şehir Çözümleri Platform, Şebeke ve Cihazlara Odaklı
Huawei Akıllı Şehir Çözümleri Daha Yaşanabilir ve Güvenli bir Gelecek Vadediyor
Huawei Akıllı Şehir Çözümleri Bu 3 Alana Odaklandı, Platform, Şebeke ve Cihazlar!
Kamu Teknoloji Platformu tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslar arası Akıllı Şehirler Konferansı’nda 24 Mayıs tarihinde Congressium Ankara’da gerçekleşti.
Bu yıl “Şehirler İçin İnovasyon ve Değişim Zamanı” temasıyla, Huawei’nin altın sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte kamu kurumlarından yerel yönetimlere, özel sektör temsilcilerinden üniversitelere kadar alanında lider isimlerin katılımıyla geleceğin yaşamı ve şehirleri masaya yatırıldı.
Etkinlikte Sürdürülebilir Şehirler:
Akıllı Şehirlerde Başarılı Vaka Analizleri konulu panelde söz alan Huawei Güvenli Şehir Çözüm Direktörü Ufuk Yurtsever, Huawei’nin entegre yeni nesil akıllı şehir çözümlerini anlatırken, Huawei olarak geliştirdikleri teknolojilerle akıllı şehirlerin ayrılmaz bir parçası olduklarını ifade etti.
“Huawei OpenLab’ta geliştirilen ortak projeler Türkiye’ye değer katıyor”
Huawei Enterprise akıllı şehir vizyonundan bahseden Yurtsever, büyük veri, nesnelerin interneti, telekom şebekeleri ve bilgi teknolojileri bileşenlerinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan yeni nesil teknolojileri kullanarak nihai amaca ulaşmak istediklerini ifade etti. Bu dört alanda da çalışmaları bulunduğunu söyleyen Yurtsever, akıllı şehirlerin bugün geldiği noktayı değerlendirdi ve
Huawei’nin akıllı şehir çözümlerini anlattı:
“Şehirleşmenin artmasıyla dünya ekonomisinin yüzde 70’i şehirlerden sağlanmaya başladı. Bugün dünya nüfusunun yüzde 50’sinden fazlası şehirlerde yaşarken; Frost&Sullivan tarafından yapılan araştırmalar, 2025 yılında bu oran yüzde 57’e yükseleceğini öngörüyor.
Tüm bu veriler ışığında akıllı şehirlerin bugünkü yaşamımızın ayrılmaz bir parçası, vazgeçilmezi haline geliyor. Huawei olarak, platform, şebeke ve uç cihazlar olmak üzere akıllı şehirler için şart olan üç alanda kendimizi konumluyoruz.
Buna ek olarak iş ortaklarımız tarafından geliştirilen her türlü akıllı şehir uygulamasını destekliyoruz. Akıllı şehir kavramında Huawei olarak müşteri ve iş ortaklarımızın da dâhil olduğu üçlü bir işbirliği ile daha verimli sonuçlar alınacağını öngörüyoruz.
Bu sebeple OpenLab dediğimiz, iş ortakları ve müşterilerimizi davet ettiğimiz açık inovasyon laboratuarlarını hayata geçirdik.
Bu laboratuarımızı Almanya, Rusya, Meksika, Singapur, S. Arabistan ve Güney Afrika’nın ardından geçtiğimiz ay İstanbul’da da açtık. İstanbul OpenLab’ımızda odak konularımızın başında nesnelerin interneti; belediyeler ve Telekom operatörleri ile ortak projeler geliştirmek geliyor.
Tüm ekosistem ve iş ortaklarımızı bu fırsattan yararlanmak üzere laboratuarımıza davet ediyoruz. Ortak projeler ile Türkiye’ye değer katacağımız düşünüyoruz.”
Huawei tarafından geliştirilen akıllı şehir projelerine örnekler veren Yurtsever; Kenya’da geliştirdikleri Safe City Projesi ile suç oranlarında yüzde 40 azalma; artan şehir güvenliği sayesinde turist sayısında ise yüzde 14 oranında artış sağlandığını belirtti. Yurtsever Huawei’nin diğer akıllı şehir örneklerini ise şöyle sıraladı:
- Pekin e-devlet projesi: Bilgi silolarının kullanım ihtiyacı ortadan kaldırılarak IT kaynak kullanımı yüzde 16 ‘dan yüzde 55’e yükseldi.
- Jiaxing Hastanesi Tanı Sistemi Bulut Bilişim Projesi: Hasta başına maliyetler azalırken, zamandan tasarruf edildi.
- Nanjing eLTE Projesi: Şehir çapında eLTE Telsiz Şebekesi ile Acil durumlara müdahale süresi yüzde 55 azaldı.
- Heathrow Havaalanı eLTE Projesi: 20 bin terminal destekleyen ve gelecek teknolojilerine uyumlu ses, video ve veri iletişimini sağlayan havaalanı telsiz altyapısı kuruldu.
- Smart Longgang: Cihaz, şebeke, veritabanı, video ve bulut yapısını kullanan, eğitim, sağlık, ulaşım,yönetim ve güvenlik adımlarından oluşan entegre bir proje gerçekleştirildi.
- Dubai Silikon Vahası Projesi: Proje ile akıllı sokak lambaları ile hem akıllı aydınlatma, hem WiFi AP, CCTV işlevleri bir arada yapılması sağlandı. Ayrıca akıllı çöp konteynırları ile çöp toplama zamanlarının tayin edilmesi sağlandı.
Safe City Örneği – Huawei Akıllı Şehir Çözümleri !
“Geleceğin Öngösterimi” yola çıkan Uluslar arası Akıllı Şehirler Konferansı bu yıl “Akıllı Şehir 360” konseptiyle düzenlenirken; binden fazla katılımcıyı ağırladı. Katar’ın konuk ülke olarak yer aldığı ülkede; Katar’ın başkenti Doha’ya 15 km mesafede olan ve dünyanın ilk olarak sıfırdan kurulan akıllı şehri “LUSAIL CITY” örnek akıllı şehir olarak ele alındı.
25’ten fazla eşzamanlı oturumun gerçekleştiği etkinlikte Şehirlerin Geleceği, Akıllı Şehirlere Adaptasyon:360, Şehirler İçin Sosyal İnovasyon, Akıllı Şehirlerde Yenilenebilir Enerji, Enerji Yönetimi ve Enerji İzleme, Akıllı Şehirler İçin Akıllı Data; İklim Değişikliği ve Yeşil Şehirler, Trafik Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Nesnelerin İnterneti Şehirlerin Hizmetinde, Akıllı Şehirlerde Sağlık Çözümleri; Akıllı Tarımda Nesnelerin İnterneti, Akıllı Binalara Dönüşüm, Akıllı Yaşam Teknolojileri Bankacılık; Perakende ve Akıllı Yaşam Teknolojileri gibi başlıklar altında geleceğin şehirleri tartışıldı.
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