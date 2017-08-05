Huawei Apple’a Evinde Rakip Oluyor, AT&T 2018 Satmaya Başlıyor

Huawei 2018’in ilk çeyreğinden itibaren Amerika’da AT & T tarafından satılacak!

Huawei Apple’a Evinde Rakip Oluyor, AT&T 2018’de Huawei’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını satmaya başlayabilir.

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Çinli teknoloji devinin Mate 10 veya P11 modellerini Amerikan Pazarına önümüzdeki yıl yani 2018’in ilk çeyreğinden itibaren AT & T aracılığıyla gireceği belirtiliyor.

Apple ve Samsung‘tan sonra 3. büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei ABD müşterilerin Operatör desteği olmadan ulaşamıyor. Kaynaklar, 2018 yılının ilk yarısında AT & T’nin Huawei’nin yaklaşmakta olan amiral gemisi cihazını satmaya başlayacağı yönündeki bilgiler paylaşıyor. Şirketin Mühendisleri donanımlarının ve yazılımlarının ABD telekom standartlarını ve AT & T’nin kendi gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için cihazla hala uğraşıyorlar.

Huawei Apple’a Evinde Rakip, ABD Pazarına Hızlı Girmek İstiyor

Söz konu partnerlik anlaşması hayata geçerse Huawei’nin ABD pazarındaki en büyük girişi olacak. Çinli teknoloji şirketi Nexus 6P için Ekim 2015’te Google ile birlikte çalışmış ancak ortaklık tam olarak gerçekleşememişti.

AT & T’nin bu desteği Amerikan tüketicileri için de iyi bir haber olabilir. Huawei’nin son telefonlarından bazıları, özellikle ABD’de bulunmayan P10 gerçekten üst düzey özelliklere sahip görünüyordu. Ayrıca operatör kilidi olmadan satın alabileceğiniz Mate 9′da bunlardan biri.

Amerika şirketi tüm bu söylentiler ve dedikodulara karşı henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Sessiz kalmayı tercih ediyor.