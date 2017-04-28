Huawei Bilişim Zirvesi 2017’de 5G ve Ötesi’ni Değerlendirecek

Huawei Bilişim Zirvesi 2017’de 5G ve Ötesi’ni Değerlendirecek

Huawei ve BTK Ankara’da “5G ve Ötesi” ve “Türkiye ICT Summit 2017” etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Huawei Bilişim Zirvesi 2017 ‘de…

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden olan Huawei, Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu (BTK) ortaklığında 3- 4 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan “5G ve Ötesi” ve “Türkiye ICT Summit 2017” etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Huawei Bilişim Zirvesi 2017 – ICT Zirvesi 2017

ICT Zirvesi 2017 etkinliği; global ve ulusal kurumların katkıları, tedarikçiler ve katılımcıların sunumları ile bir dizi üst düzey tematik atölye çalışması; konferans, panel ve bilgi alışverişi ile zirve katılımcılarına faydalı deneyimler sunacak.

Merkez Bankası, Türk Telekom, Vodafone, Turkcell, Ericsson ve Aselsan firmalarının yetkilileri de etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak. Türk firmaları ve yetkilileri dışında Tunus, Romanya, İsveç, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ülkelerinin yetkilileri ile birlikte; ITU-T, KKTC, CEPT ve 5GMF gibi endüstri organizasyonları da konuşmacı olarak katılım sağlayacaklar.

Huawei Orta Asya Ve Kafkasya Bölge Başkanı James Chen, etkinlikte önemli bir konuşma gerçekleştirerek; sergi alanında 5G güvenli şehir, video, akıllı ev, veri merkezi ve IOT tabanlı akıllı şehir alanında yenilikçi çözümler paylaşılacak.

Huawei, bu etkinlikte yerel ortaklarının Türkiye ICT endüstrisi ekosistemi kurmalarına yardımcı olacak ve “OPEN LAB” alanındaki çalışmalarını duyuracak. Ar-Ge merkezinin uluslararası sertifikası CMMI5’ın başarısı ise yine bu etkinlikte ayrıca kutlanacak.

Bilgi iletişim teknolojileri toplumu, ekonomiyi, üretimi ve günlük hayatı yeniden yapılandırmaya devam ederken; 4.5 G/ 5 G şebekesine dayalı NB- IOT; hükümet, işyeri işletmeciliği ve çeşitli dikey sanayilerde IOT hizmetini sağlayacak. Farklı endüstrilerin dijital dönüşümüyle ilgili operatörler, ekipman satıcıları, yazılım üreticileri, sistem entegratörleri ve diğer sektörler siber güvenliği sağlamak; endüstriyel refahı artırmak ve kazan kazan modelini geliştirmek için kurumsallaşmaya ihtiyaç duymaktadır.