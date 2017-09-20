Huawei Kirin 970 Mobil Yapay Zeka İşlemcisini IFA 2017’de Tanıttı

Huawei, ilk mobil yapay zeka bilgi işlemcisi Kirin 970’i IFA 2017’de tanıttı

Huawei Kirin 970 Mobil Yapay Zeka işlemcisini IFA 2017’de Tanıttı.

Huawei Tüketici İş Grubu, IFA 2017’de akıllı telefon inovasyonunda yeni bir çağın başlangıcını yaptı. Huawei CEO’su Richard Yu, Huawei’nin ilk mobil yapay zeka bilgi işlemcisi Kirin 970’i IFA 2017’de tanıttı.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu;

“Akıllı telefonların geleceğine baktığımızda, heyecan verici bir çağın eşiğindeyiz. Huawei, çiplerin, cihazların ve bulutun eşgüdümlü geliştirilmesini destekleyen uçtan uca imkanlar geliştirerek akıllı cihazları zeki cihazlara dönüştürmeyi taahhüt ediyor. Nihai hedef daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamaktır. Kirin 970, cihazlarımıza güçlü AI (Yapay Zeka) özelliklerini getirecek ve onları rekabetin ötesine taşıyacak bir dizi yeni gelişmenin ilk örneğidir.” dedi.

Huawei, mobil yapay zekanın hızı ile bulutun gücünü birleştirerek akıllı cihazlarla kurulan etkileşim yöntemlerini değiştiriyor. Yaygın kullanım alanı bulunan ancak süreklilik ve gizlilik alanlarında kullanıcı deneyimi geliştirilmesi gereken bulut yapay zeka, mobil yapay zeka ile tamamlanıyor. Mobil yapay zeka, üstün algılama yetenekleri sayesinde kullanıcıların isteklerini anlıyor ve yardım ediyor. Huawei mobil yapay zekada bulunan gerçek zamanlı sensörler kişiselleştirilmiş çok miktarda veri üretiyor. Güçlü çip işlemcileri ile desteklenen cihazlar, kullanıcı ihtiyaçlarını algılayarak tamamen kişiselleştirilmiş ve kolayca erişilebilen hizmetler sunuyor.

8 çekirdekli bir CPU işlemci olan Huawei Kirin 970

Huawei Kirin 970, yeni nesil 12 çekirdekli GPU ile çalışıyor. 10mm.’lik bir işlemci kullanılarak üretilen yonga seti, 5,5 milyar transistörü yalnızca bir santimetre karelik bir alana sığdırıyor. Huawei’nin yeni işlemcisi Kirin 970, Huawei’nin ilk mobil yapay zeka bilgi işlem platformu olup, özel bir nöral işlem birimi içeriyor. Dört çekirdekli bir Cortex-A73 CPU kümesine kıyasla, Kirin 970’in yeni heterojen bilgi işlem mimarisi, 50 kat daha fazla verimlilik ile 25 kata kadar daha fazla performans sunuyor. Bunların yanı sıra piyasada ki en hızlı yonga olma özelliğini taşıyan Huawei Kirin 970, bir referans noktası olan görüntü tanıma testinde dakikada 2.000 görüntüyü işlemden geçirdi.

Huawei, Kirin 970’i mobil IP için açık bir platform olarak konumlandırıyor ve yonga setinin işlem yetenekleri için yenilikçi kullanım alanları bulabilecek geliştiriciler ve iş ortaklarıyla paylaşıyor.