Huawei Mate 10 Pro Harika Görünüyor, 16 Ekim’de Tanıtılacak

Huawei Mate 10 Pro hakkında ortaya çıkan yeni görüntü!

Huawei Mate 10 Pro Harika Görünüyor, 16 Ekim’de resmi olarak tanıtılacak.

Huawei’nin yeni amiral gemisi Mate 10 Pro 16 Ekim’de resmi olarak tanıtılacak.

Evan Blass or namı diğer @evleaks‘in paylaştığı yeni görsele göre Mate 10 Pro oldukça şık ve harika görünüyor.

Neredeyse çerçevesiz model Huawei’nin eski modellerinden bu anlamda ayrılıyor. Yeni Huawei Mate 10 Pro, Samsung’un yeni Galaxy Note 8 veya LG V30‘u anımsatan bir tasarıma sahip olup neredeyse çerçevesizdir.

Huawei Mate 10 Pro pic.twitter.com/3RgjObXmw6 — Evan Blass (@evleaks) 1 Ekim 2017

Arka tarafında ise son dönemde tüm yeni amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz dual camera – çift kamera modülü ve ayrıca arka tarafta dikey olarak konumlandırmış parmak izi sensörü bulunuyor.

Blass tarafından da paylaşılan kamera modülünün yakınlaştırılmış fotoğrafında ise bu modülün Leica markalı olduğu görünüyor.

Summilux-H lens f/1.6 diyagram LG v30 arka kamerası ile benzer.

Huawei Mate 10 Pro Harika Dual Kamera

Paylaşımda daha fazla detay bulunmuyor. Ancak Daha önceki sızıntılardan yeni amiral gemisi hakkında çok daha fazlasını biliyor ve bekliyoruz.

Huawei Mate 10 3 sürümde gelecek.

Late modeli, normal olarak adlandıracağımız bir modeli ve Pro modeli…

Huawei Mate 10 Pro sürümünde Huawei’nin yeni Kirin 970 mobil yapay zeka işlemcisi kullanılıyor. 6GB RAM ile 64GB ve 128 GB depolama alanı seçenekleri; 2,880×1,440 5.99 inç LCD ekran ve 4.000 mAh’lik bir batarya.Arka taraftaki kameralar 12/20 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak iken ön taraftaki selfi kamerası ise 8 megapiksel olacak.

Telefon ile ilgili paylaşılan görüntüye dikkatle bakarsanız, telefonun ekranında büyük bir “AI” işareti görürsünüz. Huawei’nin ayrılmış yeni AI çipi Kirin 970‘in yeteneklerinin bu telefonla cesurca kullanılacağını düşünüyoruz.

Şirket kısa bir süre önce iPhone 8 ve iPhone X’in AI yetenekleri ile ilgili olarak bir anlamda dalga geçtiği Huawei Mate 10 Pro’ya yönelik kısa bir tanıtım videosu’da yayınlamıştı.

Huawei’nin daha önceki telefon tasarımlarının yeni amiral gemisi akıllı telefonlara doğru evriliyor olması olduka iyi. Belli oluyor ki Huawei Mate 10 Pro oldukça güçlü olacak. 18:9 ekranı ile dev ekranlı Android Amiral gemisi telefonlara rakip olabilir. Tasarım çizgisi ve renk seçimleri bunu destekleyecek nitelikte.

16 Ekim’de Huawei Mate 10 Pro Resmi olarak tanıtılacak ve daha fazla bilgiye sahip olacağız.