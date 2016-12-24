HUAWEI MATE 9 Türkiye Satışı Başladı, 2999 TL!

HUAWEI’nin yeni amiral gemisi MATE 9, Türkiye’de satışa çıktı!

Huawei Mate 9 Türkiye satışı başladı, yeni amiral gemisi oldukça dikkat çekici, üst düzey bir akıllı telefon.

Huawei’nin güçlü tasarım anlayışı ile sunduğu akıllı telefonlarının devamı olan Mate 9, serinin en yeni üyesi, uzun süredir beklenen Huawei Mate 9, Türkiye’de satılmaya başladı. Mate 9 geliştirilmiş süper şarj teknolojisi ile yeni ve mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Huawei Mate 9’un temel özellikleri;

Dünyanın en yüksek performansına sahip işlemci Kirin 960 yonga seti

İki tıkta telefonun tüm özelliklerinin önemli bir kısmına ulaşmaya olanak sağlayan sezgisel bir kullanıcı arayüzü olan EMUI 5.0

20 dk.’lık şarjla tüm gün kullanıma imkan veren süper şarj teknolojisi

Hibrit zoom, 12 megapiksel RGP sensörü ve megapiksel monokrom sensör özellikleri olan ikinci kuşak iki lensli Leica kamera

Güvenli ve daha hızlı şarj olan pil ile dikkat çekiyor.

Huawei Mate 9, tamamen yeni Süperşarj teknolojisi ile 4000 mAh yüksek yoğunluklu pili birleştirdi. Huawei, gelişmiş güç tasarrufu teknolojisi ile 2 günden fazla kesintisiz kullanım olanağı veren bir pil ömrü artışı sağlıyor. Bu aynı zamanda CDMA arama zamanında 40 oranında artış ve oyun zamanında da 20 oranında artışı içeriyor. 5A hızlı şarjı destekleyen Süperşarj teknolojisi ile önceki modellere göre yüzde 50 oranında artış sağlıyor. Ayrıca pilin ömrünü uzatan süper güvenli 5-gate’in de olduğu güvenlik standartları sunuluyor.

Kirin 960 ile en yüksek performans ve hız…

Mate 9, kolay kullanımlı bir deneyim sunan Huawei algoritması ile birlikte premium Kirin 960 işlemcisini ilk kez paylaşıyor. Kirin 960, ARM Cortex-A73/A53 8 çekirdekli işlemci ve Mali G71 8 çekirdekli grafik işlemcisi özelliklerini barındıran dünyanın ilk yonga seti.

Profesyonel kalitede fotoğrafçılık için yeni bir standart…

Huawei Mate 9’a, Leica mühendisleriyle birlikte geliştirilen ikinci kuşak Leica çift lensli kameralar yerleştirildi. Huawei ve Leica, mükemmel fotoğrafların çekilmesine imkan sağlayan 12 megapiksel/F2.2 RGB sensör, 20 megapiksel/F2.2 monokrom sensör ve zenginleştirilmiş görüntü birleştirme sistemini barındıran kamera modüllerinin ince ayarını yapma ve optik performansını artırma çalışmalarını Mate 9 için de sürdürdüler. Kirin 960, Huawei Mate 9’un Hibrit zoom özelliğine sahip ikinci kuşak Leica çift lensli kamerasını desteklemek amacıyla özel olarak tasarlandı.

Gözalıcı tasarım…

Huawei Mate 9, Mate serisinin gözalıcı tasarım DNA’sı üzerine inşaa edildi. Yoğun bir araştırma ve geliştirme sürecinin ardından yüksek hassasiyette yekpare metal gövdeli Huawei Mate 9, 15 günlük bir sürede üretildi.

Android deneyimi yeniden tasarlandı.

EMUI 5.0’ın devreye girmesiyle, Huawei Mate 9, Linux kullanan orjinal Android işletim sistemlerini, işlevsellik, estetik ve deneyim açısından yeniden tasarladı. Mate 9, EMUI 5.0 ile tüketicinin davranış kalıplarını anlayarak zaman içinde daha akıllı ve etkin bir hale dönüştürüyor. Mate 9, sistem kaynaklarına ilişkin en yüksek öncelikli uygulamaları sağlıyor. Bu da, zaman içinde EMUI’nin performans kaybını azaltmasıyla uzun süreli, rahat bir kullanım deneyimini garanti ediyor.

Huawei Mate 9 Türkiye Satış Fiyatı?

Huawei Mate 9 tavsiye edilen perakende satış fiyatı; 2.999 TL.

Huawei Mate 9 Galerisi

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