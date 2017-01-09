Huawei Mate 9’da Ekran Ölçekleme Nasıl Değiştirilir?

Huawei Mate 9’da Ekran Ölçekleme Nasıl Değiştirilir?

Huawei Mate 9’un gerçekten güzel ve büyük bir ekranı var. Ancak bir kere de daha fazlasını görmek isteyenler yok mu? elbette var!

Ekran ölçeklemeyi (DPI ölçekleme olarak da bilinir) değiştirebilmek, Android 7.0 Nougat’ta standart bir özelliktir ve Huawei Mate 9, üç farklı ölçeklendirme seçeneği arasından seçim yapmanıza izin verir.

Huawei Mate 9’da Ekran Ölçekleme Nasıl Değiştirilir?

Mate 9 gibi büyük bir ekranlı bir telefonda View Mode seçeneği, ekranda daha fazla görüntüleme veya neler olup bittiğine dair daha geniş bir görüntü elde etme imkanı sağlayan harika bir yoldur.

Herşeyden önce, Mate 9’dan seçim yapabileceğiniz üç görünüm modu vardır – büyük, orta ve küçük.

View Mode’u ayarlar ekranında bulmak oldukça kolaydır.

Bildirim ekranından parmağınızı aşağı doğru kaydırın ve sağ köşedeki cog icon, ayarlar çarkına dokunun. Display’i seçin. View mode’u seçin. Small, Medium veya Large. Seçeneklerinden faydalanarak ekrandaki değişiklikleri gözlemleyin. Beğendiğinizi Apply ile kalıcı olarak uygulayın.. Yeni ayarları uygulamak için telefonunuzu yeniden başlatmanızın gerekecek. Ancak buna katlanmanız gerek.

Large – Geniş seçeneği Mate 9 için varsayılan değerdir.”Küçük- Small” ise Google Pixel gibi daha bilgi yoğun bir ekran sağlar. Orta – Medium ise ikisi arasında bir görünüm sağlar.

Not: Burada Font Size yani font ayarındaki değişiklik hakkında biraz bilgi vermek lazım. Settings > Display altında Font Size yer alıyor. Font Değişikliği metnin ekrandaki görünüşü üzerinde daha ayrıntılı bir kontrol sağlar ancak menüler, düğmeler ve diğer ekran üstü öğelerin ölçeklenmesini etkilemez.

AndroidCentral