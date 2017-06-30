Huawei MateBook X: Windows Çalıştıran MacBook İster misiniz?

Huawei’nin MacBook Klonu MateBook X Biraz Daha UCUZ!

Huawei MateBook X: Windows Çalıştıran MacBook İster misiniz?

MateBook X 1100 Dolarlık satış fiyatı ile Benzeri MacBook’tan biraz daha ucuz ve 2 USB-C portu ile birlikte geliyor.

Huawei’nin Windows 10 dizüstü pazarına, Matebook X’e ilk yoğun bir şekilde girmesinden oldukça etkilendik. Bunda Kısmen Apple’ın 12 inçlik MacBook özelliklerini alması, Kısmende Huawei’nin kendi makinasında önemli bazı özellikleri geliştirmesi (2 USB-C portunun kullanılması gibi) önemli bir rol alıyor. 13 inçlik NoteBook fiyatlarına yakın bir fiyatla sunulduğunu hemen görebiliyoruz.

MateBook X 30 Haziran itibariyle ön sipariş ile satışa sunulmaya başlayacak.

Windows Çalıştıran MacBook, Huawei MateBook X

1100 dolarlık seçenekte Intel i5 işlemci ve 256 GB’lık Space Gray renk seçeneği sunuluyor. 512 GB’lık Intel i7 işlemcili Prestige Gold renk seçenekli olanı içinde ilave 200$ daha verilmesi gerekiyor.

Windows çalıştıran bir Apple MacBook istiyorsanız MateBook Mükemmel bir seçimdir.







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