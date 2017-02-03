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Huawei Teknik Servisi Ankara’da Açıldı, Servis Ağı Genişliyor

3 Şubat 2017 13:23 Güncel Teknoloji
Huawei Teknik Servisi Ankara’da Açıldı, Servis Ağı Genişliyor

Huawei Teknik Servisi Ankara’da Açıldı.

Huawei Teknik Servis sayısını arttırıyor.

Huawei, Türkiye akıllı telefon sektöründe çığır açan satış sonrası servis ve VIP hizmet anlayışıyla yeni servis noktasını Ankara’da açtı.

Huawei, inovasyona verdiği önem ile yarattığı yenilikçi ürünlerin yanı sıra kullanıcılarına ayrıcalıklı satış sonrası hizmet sunduğu yeni servis noktasını, Ankara’ da hizmete açtı.

Huawei Teknik Servisi Ankara'da Açıldı, Servis Ağı Genişliyor

Avantajlı satış sonrası hizmetleri, Huawei yeni servis noktasında kullanıcılara yenilikçi deneyim alanları sunuyor. Bu hizmetler dahilinde kullanıcılar örnek cihazları deneyimleyebilmenin yanı sıra cihazlarının tamir süreçlerini izleme imkanı da bulacaklar.

Huawei Teknik Servisi Ankara'da Açıldı, Servis Ağı Genişliyor

Akıllı telefon sektöründe Türkiye’de bir ilk olan, kullanıcıların telefonlarının kapılarından alıp kapılarına teslim edildiği ‘’kapıdan kapıya servis’’ hizmeti, Ankara servis noktasında da sunulmaya devam edilecek.

Kullanıcıların bu kolaylıktan yararlanmak ve VIP hizmet ayrıcalığını yaşamak için Huawei Destek Hattı’ndan (444 7 988) randevu almaları yeterli olacak.

 

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