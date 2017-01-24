Hyperloop Fransa’da Yeni Tesis Açıyor, Teknoloji Avrupa’da Gelişecek

Hyperloop şirketi Fransa’da teknolojisini geliştirmeye devam edecek.

Hyperloop Transportation Technologies Fransa’nın Toulouse kentinde yeni bir tesis açıyor. Hyperloop Fransa’da.

Elon Musk’ın ulaşımın geleceği konusundaki vizyonunu gerçekleştirmeye çalıştığı iki şirketinden birisi Hyperloop Transportation Technologies. Ancak şehirleri yüksek hızda birleştirmeyi hedefleyen projenin gelişmesi için yeni bir istasyon Fransa’nın Toulouse kentinde inşa ediliyor.

Şirket araştırmalarına ev sahipliği yapacak 3000 metrekarelik bir alanda yeni bir tesisi Fransa’nın Toulouse kentinde kuracağını duyurdu. Tesis yerel yönetim tarafından yenilik parkı haline getirilen Francazal Airport içerisinde yer alacak.

Hyperloop Fransa!

Hyperloop One, diğer ikinci şirketi ABD, Asya ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde yoğunlaşırken;

Hyperloop Transportation Technologies ise daha çok Avrupa şehirlerine odaklanmış durumda.

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Engadget