HyperX, Yeni Ultra Hızlı Predator DDR4 Belleklerini Duyurdu

HyperX’ten Ultra Hızlı Predator DDR4 Bellekler.

HyperX, Computex 2017’de yeni ve yüksek performanslı Yeni Ultra Hızlı Predator DDR4 belleklerini duyurdu.

Ultra hızlı ve yüksek yoğunluğa sahip HyperX Predator DDR4 bellekler, 4GHz hıza kadar çıkabiliyor ve Intel ile AMD’nin en son işlemcilerini destekliyor.

Kingston Technology Company, Inc.’in oyun odaklı ürünler bölümü HyperX; Predator serisi bellek ürünleri yelpazesinin yeni performans kitleriyle genişletildiğini duyurdu. Ultra hızlı HyperX Predator DDR4 bellekler, oyun severlerin ve kendi sistemini kendi toplamayı tercih edenlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 4000 MHz’e kadar olan frekansları destekliyor.

HyperX, hızlı ve yüksek yoğunluklu belleğe ihtiyacı olan DDR4 kullanıcıları için yeni Predator’leri 3000 MHz’de 128GB’a kadar yoğunlukları destekleyecek şekilde üretti. XMP profiline sahip HyperX Predator DDR4 belleklerle XMP destekleyen ana kartlarda hız aşırtması yapmak da çok kolay. Sistem toplama meraklılarına hız aşırtma için kolaylık ve yüksek performanslı bir bellek sunan HyperX; Intel ve AMD’nin en son işlemcilerini kullanan oyun severlerin de tüm bellek ihtiyaçlarına cevap veriyor.

HyperX, Yeni Ultra Hızlı Predator DDR4 Bellek

Predator bellek ailesinin yeni ürünleri, Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenen Computex 2017 fuarında duyurulmaya devam ediyor.

HyperX Predator DDR4 bellekler, 8GB ve 16GB olmak üzere tekli modüller halinde sunuluyor. DDR4 kitleri, iki, dört veya sekiz modül içerecek şekilde, 8GB’tan 128GB’a kadar kapasiteyle geliyor.

Intel XMP-ready profiller ise Intel’in en son çip setleri için optimize edilmiş durumda. Hız açısından fabrikada %100 test edilen ve ömür boyu garantiyle gelen Predator DDR4, hem hız, hem de güvenilirlik konusunda en iyi performansı sergiliyor.

HyperX’in küresel bellek işinden sorumlu yöneticisi Kristy Ernt,

“HyperX, bir DDR4 sistemi kurmak isteyen herkese yönelik sunduğu yüksek kaliteli ve yüksek performanslı bellekleriyle oyun odaklı bellek pazarına öncülük etmeye devam ediyor” diyor ve ekliyor: “Eğer AMD veya Intel hayranıysanız, HyperX bellekler oyunlarda en iyi performansı gösterebilmeniz için gelişmiş performans sunuyor.”

HyperX Predator DDR4’ün Özellikleri:

Kapasiteler

Tekli: 8GB, 16GB

8GB, 16GB 2’li kitler: 8GB, 16GB, 32GB

8GB, 16GB, 32GB 4’lü kitler: 16GB, 32GB, 64GB

16GB, 32GB, 64GB 8’li kitler: 128GB

128GB Frekanslar 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3333MHz, 3600MHz, 4000MHz

2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3333MHz, 3600MHz, 4000MHz Gecikme süreleri CL12, CL13, CL15, CL16, CL17, CL19

CL12, CL13, CL15, CL16, CL17, CL19 Voltaj 1.35V

1.35V Çalışma sıcaklıkları 0°C to 85°C

Boyutları 133.35mm x 42.2mm

Erişilebilirlik ve Destek

HyperX Predator DDR4 bellek ürünleri ömür boyu garantiyle geliyor.

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