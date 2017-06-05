IBM 5nm Çip Geliştirdi, Bir Tırnak Büyüklüğüne 30 Milyar Transistör

IBM Bir Tırnak Büyüklüğüne 30 Milyar Transistör Sıkıştırdı.

IBM 5nm Çip Geliştirdi, Bir Tırnak Büyüklüğüne 30 Milyar Transistör sıktırmayı başardı. Şirket pratikte 5 nanometre işlemcileri üretmenin bir yolunu bulmuş gibi görünüyor.

Moore Yasası’nın öldüğünü kim söyledi? Kesinlikle IBM veya onun çip geliştirme ortakları Globalfoundries ve Samsung. Bu üçlü, 5 nanometre çip üretimine yol açacak bir transistör üretim süreci geliştirdi. Ekip 7 nanometre çip üretiminde kullanılan Ultraviyole litografiyi (EUV) teknolojisi ile benzer bir teknolojiyi kullandı. 7 Nanometre‘de yaklaşık 20 milyar transistör kullanılmışken şimdi bir tırnak büyüklüğüne 30 milyar transistör sıkıştırılmayı başardı.

IBM 5nm Çip Mobil Cihazların Geleceğine Pembe Tablo Çiziyor!

IBM yaptığı açıklamada yeni tekniğin kendi Bilişsel Bilgi İşlem çabalarındaki Veri Yoğun görevlerde ve Internet of Things IoT cihazları üretiminde yardımcı olacağını söylüyor. Bununla birlikte bu yeni 5 nanometre teknolojisi mobil cihazların geleceğine dair pembe bir tablo çiziyor.

Telefon üreticilerinin her zaman hız üzerine odaklanır ancak gelecek donanımın hem daha hızlı olması hem de her şarjdan daha fazla verim alması da güzel olacaktır.

Elbette yeni teknolojinin gerçek dünyadaki uygulamalarını hemen görmeyi beklemeyin . 7nm çipleri içeren mobil cihazları bile henüz görmedik. Muhtemelen 2018’de göreceğiz. Bu nedenle 5 nm gelmesi için bir kaç yıl daha beklemek zorunda kalacağız.

Yine de 5 nm çip yol haritasında önemli bir yer teşkil ediyor. Çip tasarımcıları anlamlı iyileştirmeler yapmak için tekerleği yeniden icat etmek zorunda kalmayacak. Bir kaç yıl daha artan cihaz performansları göreceğiz.