IFA Berlin’de 4K SXRD Panelli Üç Yeni Sony Ev Sineması Projektörü

Sony, gerçekten sürükleyici bir 4K HDR izleme deneyimi sunan, üç yeni Ev Sineması projektörünü tanıtıyor

IFA Berlin’de 4K SXRD Panelli Üç Yeni Sony Ev Sineması Projektörü Olağanüstü Görüntü Kalitesi ile kompakt tasarım birleşti.

IFA 2017’de piyasaya sunulan yeni yüksek performanslı modeller, olağanüstü görüntü kalitesi için yerel 4K SXRD panellerle donatıldı

Sony, sürükleyici 4K HDR izleme deneyimini evinize getiren, üç yeni yüksek performanslı modelle Ev Sineması projektörleri ürün grubunu güçlendirdi. Bugün IFA 2017’de tanıtılan projektörler, sinemaseverlerin olağanüstü, gerçeğe yakın görüntüleri evde tecrübe etmesi için tasarlandı. Tüm modeller, Sony’nin son teknoloji ürünü yerel SXRD paneli sayesinde yüksek kontrast ve ayrıntılarla dolu görüntüler sunuyor. Bu özellik, sürekli net görüntüler elde etmek için pikselleri kusursuz şekilde eşleştirmek üzere eşsiz bir Sony algoritması kullanan, etkileyici çözünürlük işleme teknolojisi Reality Creation ile birleştiriliyor.

4K SXRD Panelli Üç Yeni Sony Ev Sineması Projektörü.

Olağanüstü 4K HDR görüntüler üreten, kompakt tasarımlı VPL-VW760ES birinci sınıf lazer ışık kaynaklı projektör.

birinci sınıf lazer ışık kaynaklı projektör. Farklı türde içerikler izlemeye uygun, ayarlanabilir görüntü kalitesi işlevine sahip, çok yönlü VPL-VW360ES.

Hem uygun fiyatlı hem de sürükleyici ve otantik 4K HDR görüntüler sunan VPL-VW260ES

İzleyicilerin her türlü HDR içerikten keyif almasını sağlamak amacıyla yeni projektörler, UHD için standart HDR formatı olan HDR10’un yanı sıra yayın ve çevrimiçi içeriklerde HLG formatını da destekliyor. Sony Profesyonel Çözümler Avrupa Ürün Müdürü Thomas Issa konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bu modellerin hepsi, Sony’nin ‘gerçeğe en yakın’ görüntüleri müşterilerine sunma taahhüdü akılda tutularak tasarlandı. Uygun fiyatlı VPL-VW260ES’den birinci sınıf VPL-VW760ES’ye kadar, özelliklerle dolu 4K HDR projektörlerin üçü de nefes kesecek ölçüde gerçeğe yakın görüntü kalitesi sunar. Yani ister en yeni aksiyon filmleri ister spor etkinlikleri olsun, izleyiciler deneyimlerine kendilerini gerçekten kaptıracaklar.”

VPL-VW760ES, muhteşem ve uzun ömürlü parlaklık için 2000 lümenlik bir lazer ışık kaynağı kullanarak olağanüstü görüntüler üretir.

Bu teknoloji, sahnenin parlaklığına göre gerçek zamanlı olarak ayarlanan yeni ışık seviyesi kontrolü ile yüksek dinamik kontrast sağlar; böylece parlak sahneler daha canlı, karanlık sahneler ise daha derinlikli olur. TRILUMINOS, daha fazla ton ve dokuyla ve görüntüleri sabit tutmak için hızlı hareket eden sahnelere tepki vererek bulanıklığı veya pikselleşmeyi önleyen Motionflow teknolojisiyle, standart projektör sistemlerinden daha geniş bir renk aralığı üretir. Kompakt tasarımı (496 mm derinlik) ile, şu anki lazer ışık kaynaklı modele göre %40 daha küçüktür, yani projektör bir rafa kolayca kurulabilir veya tavandan sarkıtılabilir. Lazer ışık kaynağı, lamba değiştirme gereksinimi olmadığı için bakımı da kolaylaştırır. Ayrıca lamba uzun süre kullanılabilir ve sarf malzemelerinin 20.000 saate kadar değiştirilmesi gerekmez.

Çok yönlü VPL-VW360ES, 1500 lümen parlaklıkla izleyicilerin 4K HDR’ın güzelliğini tecrübe etmesini sağlar. Bu model, VPL-VW320ES modelinin yerine geçecek ama 200.000:1 dinamik kontrast için Advanced Iris ve gösterilen içeriğin en-boy oranına göre ayarlama amaçlı görüntü konumlandırma belleği gibi, daha da gerçekçi görüntüler üretecek ekstra özellikler de getirecek.

VPL-VW260ES, yüksek maliyet-performans oranıyla 4K HDR deneyimi sunar.

1500 lümenlik projektör, diğer iki projektörün yerel 4K SXRD panel, Reality Creation ve TRILUMINOS gibi pek çok özelliğini içerir; böylece kullanıcılar uygun fiyatla hassas ve net görüntüler elde eder. Hem VPL-VW360ES hem de VPL-VW260ES, çeşitli müşteri ortamlarına uyacak siyah ve beyaz renklerde mevcuttur. Kompakt boyutları, 2,06 yakınlaştırma ve geniş lens kaydırma özellikleri kurulumlarını kolaylaştırır.

VPL-VW360ES ve VPL-VW260ES, şu anda Avrupa genelinde mevcut bulunuyor. VPL-VW760ES’in sevkiyatı ise Kasım 2017’den itibaren başlayacak. IFA ziyaretçileri, Messe, Berlin’deki IFA Salon 20’de yer alan Sony Standında bu modelleri ilk kez görme fırsatına sahip olabilir.

Sony Ev Sinema sistemleri

pro.sony.eu/products/projectors-homecinema

4K SXRD Panelli Üç Yeni Sony Ev Sineması Projektörü