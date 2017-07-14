iFixit Galaxy Note Fan Edition’ın Bataryasını Çıkardı, Sürpriz Var?

Yenilenmiş Samsung Galaxy Note 7’lerin Bataryasının Son Halini Merak Ediyor musunuz?

iFixit Galaxy Note Fan Edition’ın Bataryasını Çıkardı, Sürpriz Var? Sürpriz: Batarya küçülmüş…

Artık Samsung, sorunlu Galaxy Note 7‘yi bir “Fan Edition” olarak yeniden başlattığına göre; iFixit‘teki sevimli arkadaşlar bizlerin merakını gidermek için; bana göre 2017’e damgasını vuran bu skandal cihazı içini yeniden açıp baktı.

Biliyorum hepiniz problem kaynağı olarak lanse edilen bataryanın durumunu merak ediyorsunuz, tıpki benim gibi. Görünen o ki Samsung problemli olan ve ölçüleri büyük olan 13.48Wh lik batarya yerine 12.32Wh’lik biraz daha küçük bir batarya kullanmış. Anlaşılan Samsung bataryaya kasa içinde daha fazla geniş alan açmış.

Tek sorun şu ki Bu cihazlar sadece Güney Kore’de…

iFixit Galaxy Note Fan Edition