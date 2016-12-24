İkinci Dil Emoji, 💯’de 💯 Her Yerde, 2016’nın Kazananı!

Emoji’nin 2016 Serüveni, 2016’nın kazananı Emoji!

ikinci Dil Emoji – Herkesin doğal olarak ikinci dili bu sevimli Emoji’ler oldu. 😂😍🎯🍻🐶💩💃🏻👰🏾👀🙏🏻🍆🍑👻💤 Bunlar varken kimin kelimelere ihtiyacı var ki?

Bu sene teknolojide yaşananlara ek olarak, küçük, sevimli ve mütevazi bir şeyler yani yeni emojiler yine akıllı telefonunuza, sosyal ağınıza ve hatta MacBook klavyesine girdi.

Bir çok duygu ve ifadeyi son derece kolay ifade etmemize yarayan bu küçük resimlerin hayatımızın içine gittikçe nüfuz ettiğini görüyoruz.

Apple ve Google gibi teknoloji devlerininde bu küçük simgeleri ne kadar ciddiye aldıklarını bu sene çok daha iyi gördük.

iPhone iOS 10’da, emoji arama ve öngörme özelliklerini iOS klavyesine eklediğini, yazdığınız her şeyde göz kırpmayı daha da kolaylaştırdığını gördük. Buna ek olarak Apple, yeni MacBook Pro’nun OLED Touch Bar’a emoji işlevleri de ekledi.

Google daha da ileri götürdüğünü, Android Klavyesi gBoard’u emojilerde dahil olmak üzere iOS’a getirdiğini gördük.

Aralık ayında Twitter arama sonuçlarında bile emojili tweetleri yerel arama sonuçlarına eklediğini gördük.

Sonuçları biraz karışık olsa da Yelp yakın zamanda değişmeyecek gibi.Ancak emoji’nin hızlı ve kirli metin mesajı köklerinin ötesine nasıl geçtiğini gösterir bir nitelik olarak görülebilir.

Özellikle telefonunuzdaki emoji’ye daha hızlı erişme, aynı zamanda dijital etkileşimlerin çoğunun akıllı telefonlarla gerçekleştiği gösteriyor.

Emoji kullanımı daha kolay hale geldikçe ve her zaman yeni kullanım alanları ve türleri karşımıza çıkmaya başladı. Örneğin ;

GoDaddy, tamamen emoji ile yazılmış web sitesi adresleri oluşturmanıza ve kaydetmenize izin veren bir hizmet başlattı.

Emoji kullanımında belki de en büyük zorluk, yorumlamaya çok açık birçok piktogram olması. Bu nedenle Yazılı veya sözlü ifadeden çok daha fazla, emoji kolayca yanlış anlaşılabilir.

Farklı emoji yazı tiplerinde özdeş semboller arasındaki görsel farklılıkların karıştığı bir gerçek…

Yine mevcut temsil ettiklerinin yanında yeni kullanımlarda sunabilirler. Örneğin Patlıcan Emojisine farklı amaçlarda yüklendi.

İşte bu belirsizlik durumu bile Emojileri Eğlencenin, Çekiciliğinin bir parçası yapmaya yetiyor.

Emoji Güncellemeleri yaşandı! ikinci Dil Emoji!

Emoji serilerindeki güncellemeler ise , modern toplum kültürünü daha iyi temsil etmenin birer çabası olarak görülebilir.

Unicode’un 2016 yılı için en son hazırladığı karakter seti, cinsiyetler ve işler konusunda güçlü bir odak noktasına sahip ve dans eden tavşanlara ve kadın polis memurlarına cinsiyetler arasında daha iyi bir denge sağlamaya çalışıyorlar.

Görünüşe göre görsel olarak ifade etmek zorlaştıysa da, üçüncü bir cinsiyete dayalı seçeneği de ekledi.

Sony Pictures, bu yıl tümüyle emoji üzerine kurulu bir CGI filmi yapıyor. Korkunç bir fikir gibi geliyor ama stüdyo bundan para kazanabileceğine inanıyor gerçekten. (Hatta birden fazla film olabilir.)

Emojinin etkisi, dünyanın en prestijli tasarım müzelerinden biri Modern Sanatlar Müzesinde bile yaşandı.Japon telefon taşıyıcısı Docomo için 1999 yılında tasarlanan ilk sembol setlerinin yanında bu yıl Van Gogh ve Dalinin çalışmaları da eklendi.

Tüm bunlara rağmen en üst düzey emoji sistemine ulaştık mı? ilk düşük pikseldeki karakterlerin sayısı 176 iken 2016 yılında şu anda 1300’ün üzerinde…

Bir ifade psikolojisi Emoji

ikinci dil emoji! Second language emoji!