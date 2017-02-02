NASA’nın İkizler Deneyinden İlk Sonuçlar; Bilim Adamları İçin Sürpriz.

2015 ve 2016’da NASA ikiz astronotlar üzerinde eşsiz bir deney gerçekleştirdi. İkizler, uzayda ve yeryüzünde izlendi. Şimdi, bu İkizler çalışmasının ilk sonuçları ortaya çıktı.

Deney, astronot Scott Kelly ve eski bir astronot olan kardeşi Mark’ı üzerinde gerçekleştirildi. Scott, Mart 2015 ile Mart 2016 tarihleri ​​arasında Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bir yıl geçirdi; kardeşi Mark ise Dünya’da kaldı. Bu süre zarfında, ikisi arasındaki genetik farklılıkları karşılaştırmak için her biri üzerinde testler yapıldı.

Çalışmanın ana nedenlerinden biri, uzay uçuşunun insan vücudunu ne kadar etkilediğini görmekti. Onlarca yıldır insanlar uzayda kalmış olsak da, gerçekleşen fiziksel ve zihinsel değişiklikler hakkında hala yeterli bilgiye sahip değiliz. Mars’a yapılacak uzun vadeli görevler için bu bilgiler yüksek önem taşıyor.

Ön sonuçlar 26 Ocak’ta Texas, Galveston’da NASA İnsan Araştırma Programı toplantısında sunuldu. Araştırmacılar Scott’ın telomerlerinin kardeşlerinden daha uzun olduğunu keşfetti; bu bilim insanlarına büyük bir sürpriz oldu.

Fort Collins’deki Colorado Eyalet Üniversitesi’nden bir radyasyon biyoloğu Susan Bailey, Nature dergisine verdiği demeçte “Bu düşündüğümüzün tam tersi” açıklamasında bulundu.

Scott’ın telomerlerinin uzunluğu, o an bilinmeyen sebeplerden dolayı Dünya’ya döndükten hemen sonra hızla geri döndü. 2018 yılında tamamlanması beklenen ayrı bir çalışma, bunun neden olduğunu araştırıyor.

İkizlerin DNA’sında değişiklikler de görüldü. Spesifik olarak, Scott daha az DNA metilasyonuna girdi; metil grupları adı verilen moleküllerin DNA’ya eklendiği süreç. Araştırmacılara göre, telomerlerin bulgularından daha şaşırtıcıydı.

İkizler Çalışması’ndaki dergi makaleleri için gelecek yılın sonuna kadar beklemek zorundayız.