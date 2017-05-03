İlk Türkçe Alt Yazı Destekli LEGO Worlds Satışa Sunuldu

Bilkom Merakla Beklenen Oyununu Satışa Sundu.

İlk Türkçe Alt Yazı Destekli LEGO Worlds Satışa Sunuldu.

Bilkom ve Warner Bros işbirliği ile satışa sunulan “LEGO Worlds” satışa sunuldu.

Bilkom, Türkiye’deki oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Warner Bros ve TT Games’in “LEGO Worlds” oyununu satışa sundu. PS4 ve Xbox One platformlarında çıkan oyun, bir ilke imza atarak Türkçe alt yazı desteği de sunuyor. Oyun D&R, Teknosa, OverGame ve hepsiburada.com’dan satın alınabilir.

Eğlenceyi kolayca erişilebilen ve keyifle deneyimlenebilen bir olgu haline getirmek hedefiyle 2014 yılında oyun pazarına giren Bilkom, ilk Türkçe alt yazı destekli oyun LEGO Worlds PS4 ve Xbox One platformlarında satışa sundu. Oyunculara çok daha keyifli zaman geçirme imkanı sağlayan Türkçe altyazı desteği, geçtiğimiz yıldan bu yana STEAM Early Access’de oyunu deneyimleyen oyuncular tarafından verilen geri bildirimler ile eksiksiz bir şekilde oluşturulmaya çalışıldı.

Hayal edilebilecek her şeyi yaratmak LEGO Worlds ile mümkün

LEGO Worlds’de, oyuncular tamamen LEGO parçalarından oluşan açık bir dünyada, çok oyunculu olarak heyecan verici bir yolculuğa çıkacak. “Ultimate Digital LEGO Bricks Building Experience”, oyuncuların birlikte keşfederek, LEGO tuğlalarından bir galaksi oluşturabilmelerini sağlıyor. Karakterleri kişiselleştirmek, taşıtları keşfetmek, yapılar inşa etmek veya LEGO dünyasındaki materyalleri; karakterleri ve canlıları keşfetmek, hayal edilebilecek her şeyi yaratmak LEGO Worlds ile mümkün olacak.

LEGO serisi LEGO Worlds evreni ve maceraları ile genişliyor

LEGO Worlds, LEGO video oyunları serisini, Lego parça diziminin en eğlenceli yanlarını, sınırsız yaratıcılığı ve LEGO mizahını, yaratılan bu geniş, dijital evrenle genişletiyor.

Zürafalara binen kovboylardan Yetis’i korkutan vampirlere; buharlı arabalardan yarış arabalarına ve devasa kazı makinelerine kadar LEGO Worlds’de oyuncular, eğlenceden muhteşemliğe baş döndürücü çeşitlilikte bir dünyada gizli hazineleri ortaya çıkarmaya çalışacak. Oyuncular ayrıca, yol boyunca diğer LEGO karakterlerine yardım ederek “Master Builder” olmak için maceraya atılabilecek. Bir kral için bir kılıç arayabilecek, bir çiftçiyi bir zombi istilasından kurtarabilecek ya da bir mağara adamı için bir ev inşa edebilecekler.

Yarının mühendisleri için

LEGO Worlds ile LEGO oyun yapısının özü her zamankinden daha fazla dijital dünyaya aktarıldı. LEGO Worlds’un açık uçlu, yaratıcı oyun deneyimi, yarının inşaatçılarına ilham vermesi ve onları geliştirmesi açısından büyük bir potansiyele sahip.

Oyundaki ortamlar ve kreasyonlar, hayal edebilebilecek herhangi bir şekilde; parça parça inşa edilerek veya nefes kesici hazır LEGO yapıları yerleştirilerek oluşturulabilecek. Ayrıca peyzajlarda boyamaya ve şekillendirmeye izin veren muhteşem araçlar da kullanılabilecek.

Birlikte keşfederek yaratın

LEGO Worlds’ün çoklu oyunculu evreni; oyuncuların birbirlerinin dünyalarını keşfedip bir araya gelmelerine olanak tanıyarak birlikte inşa yapabilecekleri kooperatif bir çalışma veya rekabetçi bir oyun deneyimi yaşamalarına olanak tanıyor.

Ayrıca ana oyundan ayrı bir şekilde, öncelikle PS4 için 90 gün boyunca satışa sunulacak LEGO Agent DLC paketinde; yeni karakterler, taşıtlar, silahlar ve ajanlar için oyun materyalleri yer alıyor.

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