Apple’ın Bir Anlamda Terk Ettiği İNGİLİZ ŞİRKET Şimdi Satılıyor

Apple’ın bir anlamda terk ettiği İngiliz Şirket Şimdi Satılıyor.

İngiliz Teknoloji Şirketi Imagination Technologies Satışa Çıktı.

Apple, PowerVR teknolojisini lisanslamadan yeni iPad ve iPhone grafik yongalarını kendi tasarlayacak.

Apple’ın daha önce PowerVR teknolojisini kullandığı İngiliz Menşeili IMAGINATION Technologies şimdi kendini satışa çıkardı.

Apple’ın bir sonraki yeni iPhone ve iPad’lerde Imagination Technologies‘im PowerVR Teknolojisi yerine kendi tasarladığı GPU – Grafik İşlemcileri kullanacağını duyurduğundan bu yana İngiliz şirketin hisselerinde YÜZDE 70 oranında düşüş yaşandı.

İNGİLİZ Imagination Technologies Satılıyor

Apple ile yapılan ortaklıktan ayrılma konusunda hala anlaşmazlık devam ederken şirket iki ünitesini satışa çıkarmıştı. MIPS ve Ensigma için satış kararı alan şirket bugün yaptığı duyuru ile tüm şirketin satışa çıkarıldığını açıkladı.

Yönetim kurulu tarafından yayımlanan basın bildirisinde “Grubun tamamının satın alınması ile ilgili bir takım teklifler alındığını … ve potansiyel teklif sahipleriyle ön görüşmelerin yapıldığı” açıklandı.

Apple gibi tekloji devi müşterisini kaybeden şirket, şirket gelirlerinin yarısında olmuş durumda ve bu kabus onlar için satışa çıkma ile sonuçlanıyor.

Şimdi asıl soru şu Imagination gerçekten satılıyor mu? Satılıyorsa Kim tarafından alınıyor? Apple’ın grafik donanımı üzerinde tek başına ilerleme girişimlerinin patentli teknolojiyi ihlal etme ihtimalinin yüksek olduğuna inanan New York Times analistleri söz konusu ihlaller konusunda ciddi davaların açılacağını söylüyor.

İşin ilginç taraflarına dikkat çeken Financial Times ise Imagination’ın Yüzde 8.1 lik hissesinin Apple’da olduğunu Şimdi; başka bir rakip veya tedarikçi Imagination’u satın alabilir ve kendisini ilginç bir lisanslama pozisyonuna yerleştirebileceğini söylüyor.

Apple’ın kendi teknolojisine geçişi bir iki yıla daha ihtiyacı olduğunu düşünürsek kaotik bir durum söz konusu olabilir.

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