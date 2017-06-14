INFINITI Project Black S Pirelli PZero Kullanacak, Pirelli ve INFINITI İşbirliği

PIRELLI VE INFINITI, ‘PROJECT BLACK S’ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPTIKLARINI DUYURDU

INFINITI Project Black S Pirelli PZero Kullanacak, Pirelli ve INFINITI İşbirliği

Premium otomobil üreticisi INFINITI ve Formula 1’in resmi lastik tedarikçisi Pirelli, INFINITI’nin ‘Project Black S’ projesinde işbirliği yapacaklarını açıkladı.

PIRELLI VE INFINITI işbirliği kapsamında Neler Var?

‘Project Black S’ ile Formula 1’den ilham alan benzersiz yol teknolojisine sahip yeni bir INFINITI performans sınıfı lastiğin potansiyeli araştırılacak

Pirelli’nin katılımı, Project Black S için özel olarak geliştirilecek lastiklerin tasarımını ve üretimini kapsayacak

Pirelli, Coloured Edition kapsamında sunulan P Zero lastikleri Black S ile donatacak. Formula 1’de olduğu gibi, Pirelli’nin ‘perfect fit’ (mükemmel uyum) stratejisi doğrultusunda yanaklarda renkli işaretler yer alacak.

Yeni işbirliği, Kanada Grand Prix sırasında Pirelli Motor Sporları Direktörü Paul Hembery ve INFINITI Global Motor Sporları Direktörü Tommaso Volpe tarafından duyuruldu.

Pirelli’nin katkısı, özel olarak Project Black S için geliştirilen lastiklerin tasarımını ve üretimini içeriyor. 2017 Mart ayında görücüye çıkan Project Black S ile yeni bir INFINITI performans sınıfı lastiğin potansiyeli araştırılıyor.

INFINITI Project Black S Pirelli Ortaklığı!

Bu çığır açan proje, Renault Sport Formula 1 Takımı ile yakın işbirliği içinde geliştirilen performans hibrit aktarma organlarının bir INFINITI Q60’ın performansını ve dinamiklerini nasıl önemli ölçüde ileriye taşıyabileceğinin ipuçlarını veriyor.

Volpe açıklamasında “Project Black S ve Renault Sport Formula 1 Takımı ile performans hibrit teknolojisi konusunda yaptığımız ortak çalışmadan dolayı çok heyecanlıyız” dedi.

“Bir başka önemli Formula 1 oyuncusunun olması, yaratılan ilginin kanıtı olarak performansa daha fazla odaklanılmasını sağlayacak. Project Black S’in fizibilitesini araştırırken, Pirelli’nin hem motor sporları hem de otomotiv alanındaki katkıları ve bilgi birikimi çok değerli olacak. Bu projede işbirliği yaptığımız için çok mutluyuz.”

Pirelli’yi Project Black S’e çeken, gerçek bir ‘pistten yola’ teknoloji transferi projesi olmasıydı.

Hembery,

“INFINITI, bu yılın başlarında Cenevre Motor Show’da görücüye çıktığından bu yana Project Black S çok ilgimizi çekti ve mutlaka parçası olmak istedik. Project Black S, DNA’mızdaki inovasyonu ve en gelişmiş teknoloji transferini mükemmel ifade ettiği için bu fırsatın elimizden kaçmasına izin vermedik. Bu projenin parçası olmaktan ve INFINITI’yi desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Pirelli, motor sporları ve Formula 1 sayesinde ileri aerodinamik özelliklere sahip yüksek performanslı bir otomobil için özel lastikler geliştirmek amacıyla yeni ve zorlu bir işbirliğine giriyor. Performans ve güvenlik arasında mükemmel uzlaşıyı garanti eden Pirelli’nin ünlü spor DNA’sı bu işbirliğiyle bir kez daha öne çıkıyor.

Project Black S, INFINITI ile Renault-Nissan Alliance ortağı Renault Sport Formula 1 Takımı arasında gerçekleşen ve iki markanın ilişkisini kutlayan bir ortak girişim.

Renault Otomobil Yarışları Genel Direktörü Cyril Abiteboul, “Pirelli’nin Project Black S kapsamında olması harika bir durum” dedi.

“Bu projenin potansiyeline inanıyoruz, ayrıca şimdiye kadar INFINITI ile yaptığımız çalışmalar da gerçekten ümit vaat ediyor. En iyi ortaklarla çalışmak hayati öneme sahiptir, Pirelli de Project Black S için mükemmel bir ortak. Lastik alanındaki deneyimlerinden ve uzmanlıklarından yararlanma imkanı, bu projeyi sadece daha kapsamlı değil, daha da heyecan verici hale getirecek.”

INFINITI Project Black S Pirelli PZero