İngiltere Fosil Yakıtlı Araçların Satışını Yasaklamayı Planlıyor

Daha çevreci bir dünya için önemli bir plan!

İngiltere Fosil Yakıtlı Araçların Satışını Yasaklamayı Planlıyor, Hedef 2040.

Görünen o ki Fransa, fosil yakıtlı araçları elden çıkarmaya hazırlanan tek ülke değil. İngiltere 2040 yılından itibaren yeni fosil yakıtlı araçların (bunun içerisinde kamyonetler de dahil) satışını yasaklamayı planlıyor.

Hükümet şu anda halk sağlığına en büyük tehdit olarak hava kirliliğini görüyor. Daha temiz hava ve hava kalitesini geliştirmeyle ilgili olarak hava kirliliğinin azaltılması için fosil yakıtlı araçların satışlarının azaltılmasının bu amaca hızla yardımcı olacağını düşünüyor.

Bu kapsamda çeşitli yatırım planları arasında otobüslerin daha verimli ve daha çevreci olmasının sağlanması için yerel yönetimlerin desteklenmesi de yer alıyor.

Sıfır Emisyon Bölgeleri

Londra‘nın belirli alanlarında oluşturulacak sıfır emisyon bölgelerinde araç kullanmak belli ek vergilere tabi olabilir. Hükümet cezalandırma algısı yaratacak adımlar atmaktan da çekiniyor. Herkesin bu planlardan pek te memnun olduğunu söyleyemeyiz. Hava kirliliğinin azaltılması planlarını değerlendiren The ,tedbirlerin hedefine ulaşmasını sağlamaktan “uzak” olduğu görüşünde.

Temiz hava bölgeleri olması ve yerel kirliliğin üstesinden gelmek için daha fazla kaynak olması gerektiği belirtiliyor. Satışını yasaklamak mevcutların kullanımını yasaklamadığın sürece hava kirliliğini önlemede istenilen düzeyde bir değişiklik yaratmaz deniliyor.

İngiltere Fosil Yakıtlı Araçların Satışını Yasaklamayı Planlıyor. Hedef 2040!

Yine de bu adım, büyük bir adım. İngiltere dünyanın en önemli otomobil pazarlarından biridir. Fosil yakıtlı araçların orada satışının yasaklanması dünyanın bir çok yerindeki otomobil üreticilerini alternatifler üzerinde çaba sarfetmeye yöneltecektir.

Aston Martin ve Jaguar gibi İngiliz otomobil markaları bunda pek zorlanmayacak gibi, zira elektrikli otomobil yatırımlarına başladılar bile.

Elektrikli otomobillerin yükselişi ile belkide 2040’ı bile beklemeden bu süreçler gerçekleşir. 20 – 25 yıl gibi bir süre otomobil sektörünce çok şeyi değiştirebilir.

İngiltere Fosil Yakıtlı Araçların Satışını Yasaklamayı Planlıyor. Elektrikli Otomobiller Otomobil sektörünün geleceği bu kesin.