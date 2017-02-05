Inhibitat, Çevre Dostu Projeler, TomaHawk ile Tanışın!

Inhibitat, Çevre dostu projeler!

Çevre dostu projeler, geleceğimize yapılan en önemli yatırımlar!

Temiz enerji yarısında en önde gelen firmalarda Tesla dünyanın en büyük pil depolama tesisini açtı. Tesis, 396 Powerpack’den yapılmış ve 80 megawatt saat elektrik depolayabiliyor.

Büyüklüğü anlamak için şöyle ifade edebilim. 2500 hanenin bir günlük enerjisini depo edebiliyor.

Bu arada dünyanın en güçlü rüzgar türbini 24 saat içinde ürettiği enerji ile bu alandaki en büyük rekoru kırmayı başardı.

İskoçyadaki araştıramacılar ise kırsal bölgedeki suyu arıtmak için güneş ışığını kullanan sistem geliştirerek çığır açtı.

SunGlacier ise havadan H2O yani su elde eden güneş makinesini geliştirdi.

Çevre dostu projeler!

Nanjing, daha yeşil bir çevre için hazırlanıyor .Stefano Boeri Architetti, Çin’deki ilk dikey ormanı kentte inşa etmeyi planladığını açıkladı. İnşası tamamlandığında her gün karbondioksit emmenin yanında 132 pounds oksijende üretecek.

Japonya ise bu konuda kentsel yeşillikler içim ilham veren bir başka örnek sunuyor. Neyagawa’daki 700 yıllık ağacın etrafında kurulan kayashima tren istasyonu gibi.

Krakow’un yeni müzik okulunda hava temizleyici 33.000 ağaç kadar etkili bir hava temizleyici yer alıyor.

Tomahawk ile tanışın, Dubuc Motors’un gelecekteki tam elektrikli süper otomobil vizyonu.



