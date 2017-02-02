Instagram Birden Fazla Fotoğraf Paylaşma Özelliği Geliyor, Yakında!

Instagram Platformunda çok büyük bir değişiklik test edilmeye başlandı. Instagram’da toplu resim paylaşma?

Instagram Birden Fazla Fotoğraf Paylaşma Özelliği Geliyor.

Instagram Birden Fazla Fotoğrafı aynı anda paylaşmanıza izin verecek özelliği test etmeye başladı. Yeni özellik akıcı bir şeklinde fotoğraf paylaşmanıza olanak sağlıyor olacak.

@m4au312 on Twitter) tarafından ortaya çıkan özellik muhtemelen az sayıdaki test kullanıcısı tarafından deneniyor. Droid Life ‘ta yer alan habere göre söz konusu özellik testleri başladı. Android (via

Instagram Birden Fazla Fotoğraf Paylaşma Özelliği

En popüler fotoğraf paylaşım platformu haline gelen Instagram’da fotoğraf paylaşmayı giderek kolaylaştırmaya başladı.

Instagram’a birden fazla fotoğraf atmak isteyen kişiler için sonunda uygulamada değişiklik yapmak için düğmeye bastı. Aynı anda birden fazla fotoğraf paylaşma özelliği eli kulağında geliyor. Instagram’da toplu halde resim paylaşmak yakında mümkün olacak! Eğer siz, ya da takip ettiğiniz herhangi biri birden fazla fotoğraf atmak isterse toplu halde seçerek Instagram’a yükleyebilecek ve bu toplu atılan fotoğraflar ana sayfada tek paylaşım olarak görülürken sağa ve sola kaydırma hareketiyle toplu atılan fotoğrafları tek bir pencerede görebileceksiniz.

Instagram’ın toplu fotoğrafı Layout uygulamasıyla atarak fotoğrafın kırpılmasını sevmeyenler için ve özellikle flood yağmuru sebebiyle Instagram’da dönem dönem tek bir kişinin fotoğraflarını görenler için sunulacak bu çözüm kısa süre içerisinde güncelleme ile tüm kullanıcılara sunulacak.

Şahsen, bir etkinlikte birden fazla resim paylaşmak istemekle birlikte, arkadaşlarımın yayınlarını karma karışık göstermeyen böyle bir şey gelmesi oldukça güzel olacak.

Instagram Testing Multi-Photo Albums in Version 10.7.0

Instagram Testing Multi-Photo Albums in Version 10.7.0 on Droid Life