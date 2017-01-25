Instagram Canlı Yayın Dönemi Şimdi Başladı, Hemen Deneyin!

Instagram canlı yayın özelliğini bir çok ülkenin kullanımına açtı.

Instagram Canlı Yayın Dönemi, Bir çok ülkenin kullanımına açılan özellikle Periscope ve Facebook Live’a benzedi.

İlk olarak ABD’de kullanıma sunulan Instagram’ın yeni canlı yayın özelliği, artık Türkiye dahil birçok ülkede kullanıma sunuldu.

Instagram Hikayeler altında kullanıma sunulan özellik Periscope ve Facebookta olduğu gibi canlı etkileşimlere de müsade ediyor.

Instagram’ın, yalnızca 10.0 ve sonraki sürümlerinde mevcut olan özellik için mobil uygulamanızı güncellemeniz gerekmektedir.

Bununla Instagram, artık tüm sosyal fotoğraf ve video yayınlama ihtiyaçlarınız karşılayacak bir uygulama haline dönüştü.

Instagram’da nasıl canlı yayın yapılır? Oldukça Kolay,

Instagram ana ekranı üzerinde ekranı sağa kaydırın (veya ana ekrandayken sol üst köşede bulunan kamera ikonuna tıklayın). Açılan Hikayeler ekranında alt kısımda bulunan “Canlı” seçeneğini seçin. Son olarak ortadaki yuvarlak “Başlat” butonuna dokunun ve canlı yayına başlayın.

Instagram Canlı Yayın Dönemi Resmen Başlamış oldu!

Live Stories: Available Globally on Instagram

Tnw