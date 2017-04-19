Instagram Çevrim Dışı Modu Android Cihazlara Geliyor

Instagram Çevrim Dışı Modu Android Cihazlara Geliyor.

Instagram Çevrim Dışı Modu Android Kullanıcılarını ve internet bağlantı sıkıntısı çeken kullanıcılarını sevindirecek.

Instagram Android cihazlar da internet bağlantanız olmasa bile çalışmaya devam edebileceksiniz. Instagram Çevrim Dışı Modu yani Instagram Off-line Modu Android Kullanıcılarının hizmetine sunuldu.

Facebook’un gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcılarına hitap edecek Facebook Lite sürümü varsa Instagram’ın Android Cihazlar için Çevrim Dışı Modu artık var.

Instagram Çevrim Dışı Modu Android Sürümünde!

Facebook şirketin düzenlediği F8 etkinliğinde Instagram Android Uygulamasının hemen hemen tüm özelliklerinin çevrimdışı çalışabildiğini açıkladı.

Gelişmekte olan ülkelerdeki birçok kullanıcı için ilaç gibi olacak yeni özellik, mobil internete ulaşmakta sıkıntı çeken bu bölgelerdeki kullanıcılara uygulamayı kullanabilme özelliği getiriyor. Uygulama internete bağlı olduklarında yükledikleri son görüntüleri ve profiller üzerinde çalışma imkanı sağlıyor. Fotoğraflara beğenme ve yorumlar yapabilir, bazı profilleri takip edebilir veya kaldırabilirsiniz. Tüm Bunları çevrim dışı yapabilirsiniz. İlk internet bağlantısına sahip olduğunuzda ise uygulama otomatik olarak bu yaptığınız değişiklikleri güncelleyecektir.

Instagram’ın Android uygulaması, daha önce indirilen içeriğe göz atmanıza olanak tanıyor. Bu sayede, mesajlar, beğenme, kaydetme ve yorum yapma gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Değişiklikler, bir sonraki çevrimiçi ziyaretinizde Instagram’ın sunucularıyla senkronize edilecek.

Neden Android Cihazlarda Çevrim Dışı Modu Etkin?

Instagram, Android cihazlar gelişmekte olan pazarda daha yaygın bir kullanıma sahip olduğu için, bu özelliği yalnızca Android uygulaması için etkinleştirdi. Ayrıca daha önce yüklenen yayınları ve yorumları önbelleğe alır, ancak kullanıcılar internet bağlantısı olmadan bunlarla etkileşim kuramazlar.

iOS’a Ne zaman geleceği henüz belli değil. Gelir mi ? Göreceğiz.