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Instagram Fotoğrafları iPhone 7’de Çok Daha Canlı Görünmeye Başladı

6 Ocak 2017 10:45 Mobil Uygulamalar
Instagram Fotoğrafları iPhone 7’de Çok Daha Canlı Görünmeye Başladı

Instagram Fotoğrafları şimdi iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ta çok daha canlı görünmeye başladı.

Instagram Fotoğrafları iPhone 7 kullanıcıları için çok daha özel ve çok daha canlı!

Bir çoğumuz Instagram uygulamasının, gıdım gıdım iPhone 7 ile gelen geniş renk yakalama özelliğini daha iyi kullanan uygulamasını güncellemelerde yüklediğini fark etmedik.

Instagram sonunda iPhone 7’ler tanıtıldığında vaat ettiği yeni özel özelliklerleri iPhone 7 kullanıcılarının kullanımına sundu.

Apple iPhone’un geniş renk yakalama özelliğiyle daha parlak; daha canlı resimler çekeceğini açıkladığında Instagram bu genişleyen renk gamını desteklemek için güncellenmiş bir uygulama vaat etmişti.

Instagram kurucu ortağı ve CTO Mike Krieger bugün; Instagram kullanıcılarının iPhone 7 ve 7’de benzersiz kamera özelliklerinden sonuna kadar yararlanabileceğini açıkladı.

Instagram, Canlı Fotoğraf-Boomerang,  “live photos ve Boomerangs” iPhone 7s için daha geniş renkler ekledi.

Instagram Fotoğrafları iPhone 7'de Çok Daha Canlı Görünmeye Başladı

Kriger Twitter’daki kısa açıklamasına göre Instagram’ın geniş renk yakalama desteği neredeyse tüm kullanıcılara aktarılmış.

Instagram Fotoğrafları iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ta çok daha canlı!

 


TechCrunch

TNW

 

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