Instagram Snapchat’in Büyümesini Yüzde 82 Yavaşlattı

Instagram Hikayeler özelliği Snapchat’in büyümesini yüzde 82 yavaşlattı.

Instagram Snapchat’e büyük darbe vurdu, Snapchat resmen duvara çarpmış gibi görünüyor.

2016 başlarında durdurulamaz gibi görünen Snapchat, 2015 yılının 3. çeyreği ile 2016 yılının üçüncü çeyreği arasında günlük 46 milyon aktif kullanıcıya hizmet edecek şekilde büyümeyi başarmıştı. Toplamda günde 153 Milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

Ve sonra ne olduysa Q3. yani 3. çeyrekte oldu.

Instagram 3. çeyreğin başlarında bir çok kullanıcısı tarafından beklenen ve Snapchat’in 3 yıldır yaptığını yeni özellik olarak yayımladı. Instagram’ın Snapchat’in özelliğini çaldığı gibi eleştiriler olsa da Snapchat’in kullanıcı edinimi bu dönemle ciddi şekilde yavaşladı. Önemli Ölçüde…

Bu şekilde Instagram Snapchat’e büyük darbe vurmuş oldu.

Instagram Hikayelerinin başlatılması ve Snapchat’ın IPO dosyalama (tam çeyrek) arasında, Snapchat sadece beş milyon yeni aktif günlük kullanıcı eklemeyi başardı.

Ancak şirket şu sıralar 158 Milyonlar seviyesinde dinleniyor modunda, Geçmiş yıllardaki büyüme hızına bakılırsa şimdi çok daha farklı bir yerde olması gerekiyordu.

Instagram’ın doğrudan sorumlu olduğunu söylemek belki fazla olur ancak Snapchat’in büyümesi yardımcı olmadığı kesin. Bu rakamlarda yükselen uluslararası rakipleri Snow’unda etkisi var. Öte yandan Facebook Messenger ve Instagramın popüler özelliklerini kopyalama devam ediyor.

Karşılaştırmak için Instagram Hikayeler (Instagram Stories) Ağustos ayında hizmete girdi ve Ekim ayına kadar 100 Milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

Günlük aktif kullanıcı syısındaki bu düşüş yatırımların durmasını sağlayabilir. Etkileyici katılım miktarı endişelerin bir kısmını hafifletebilir.

Snapchat growth slowed 82% after Instagram Stories launched on Snapchat

TNW