Instagram Yüz Filtreleri, Videolara Geri Düğmesi ve Hashtag Özelliklerini Ekledi

Instagram Yüz Filtreleri Özelliği Ekledi, Bir Snapchat Özelliği Daha.

Instagram Yüz Filtreleri, Videolara Geri Düğmesi ve Hashtag Özelliklerini Ekledi. Instagram Snapchat’in esin kaynağı olduğu bir başka özelliği daha uygulamaya ekledi. Instagram Face Filters.

Bu yüz filtreleri bir süredir Facebook’ta mevcuttu ve gelmesine an meselesi olarak bakılıyordu. Yüz Filtreleri Facebook’tan kullanmaya alışanlar gibi tamda beklendiği gibi çalışıyor. Hayvan kulakları, bardaklar ve daha bir çoğu.Özellik hareketli videolar ve Boomerang ile de çalışır.

Bir Başka Özellik ise videolarınıza Geri Alma “Rewind” Düğmesi Koyabiliyorsunuz.



Son olarak Hashtag Etiketi var. Arka Planlara ve Yazılarına etiket ekleyebiliyorsunuz. Arkadaşlarınız, konu hakkında daha fazla mesaj görmek için bu hashtag’a dokunabilir.



Instagram Yüz Filtreleri ile yine bir Snapchat özelliği uygulamaya taşınmış oldu. Açıkcası çok daha yeni özgün özellikler bekliyoruz.

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