Intel 18 çekirdekli i9 Extreme Edition CPU, Tüm Özellikleri Açıklandı

Intel’in en yeni işlemcisini tüm özellikleri açıklandı!

Intel 18 çekirdekli i9 Extreme Edition CPU Tüm Özellikleri, İşte Detaylar!

Intel, 18 çekirdekli i9 Extreme Edition CPU’sunun Tam Özelliklerini Açıkladı. 2000 Dolarlık işlemci 25 Eylül’de satışa sunulacak.

Intel, yeni Core i9 X serisi ailesi ile Computex’e büyük bir heyecan yaratmıştı. Bunun en önemli sebebi 18 çekirdekli tam bir canavar olması. Ancak teknik ayrıntıları konusunda çokta detaylı bilgileri paylaşmamıştı. Ta ki bugüne kadar…

Bugün, Intel, 18 çekirdekli i9-7980XE’nin 2.6GHz’lik bir taban hızına ve 4.2GHz’lik bir Turbo Boost 2.0 clock hızına sahip olacağını açıkladı. Turbo Boost 3.o ‘ı kullanarak en hızlı iki çekirdek performansını hızlandırarak 4.4 Ghz’e çıkıyor.

Bu, masaüstleri için en hızlı mainstream işlemcisi olan Intel’in Core i7-7700K’sının 4.5GHz üst hızının hemen altında. Bu, oyunlar için tek iş parçacıklı performans söz konusu olduğunda işlemci göreve her zaman hazır olması anlamına geliyor.

3 Ghz’in altında şirketin en güçlü işlemcisini görmek biraz garip geliyor ama burada önemli olan daha fazla güce ihtiyaç olduğunda Boost özelliğinin devreye girdiğinde ortaya çıkacak sonuçtur.

X-serisi ailenin diğer üyeleri ise, 16 çekirdekli model 2.8GHz ve 4.4GHz arasında hız yapacak, buna karşılık 14 çekirdekli sürüm 3.1GHz’de başlıyor.

Intel her zamanki gibi daha az çekirdeğe sahip çipler ile daha yüksek hızlara ulaşabiliyor bu sayede ısı konusunda daha az endişe edersiniz.

Bağımsız test sonuçları nasıl olacak göreceğiz. Ancak Intel bu konuda bazı verileri de paylaştı.

NVIDIA GTX 1080Ti GPU çalıştırırken 16 çekirdekli i9 CPU Cinebench R15 puanı 3,200‘e ulaştı.3D Fluff’ın veritabanına göre bu, 24 çekirdekli bir Xeon E5 2697′nin altında.Bu arada, dört çekirdekli i7-7700K, aynı karşılaştırmada sadece 966 puan aldı.

12 çekirdekli sürümü 28 Ağustos’ta daha erken satışa sunulacakken, 114 ile 18 çekirdekli i9 CPU’yu, 25 Eylül’de satın almaya başlayabilirsiniz. Listenin diğerleri zaten satışa sunuldu.

18 çekirdekli i9 Extreme Edition CPU ‘nun Tüm Özellikleri

18 çekirdekli i9 Extreme Edition CPU Tüm Özellikleri !