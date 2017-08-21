Yeni Intel 8. Nesil CPU, Yüzde 40 Daha Hızlı ve Güçlü Olacak!

Intel’in yeni nesil işlemcileri düşündüğümüzden de Daha Güçlü Olabilir

Intel Gen 8 CPU – Intel 8. Nesil CPU – işlemcileri bir önceki 7.nesil işlemcilere göre yüzde % 40 daha hızlı ve güçlü bir performans sergileyecek.

Bu yılın başlarında hatırlarsanız, Intel’in yaklaşmakta olan sekizinci nesil Core işlemcilerinden fazla şey beklemiyorduk. ancak Mayıs ayına gelindiğinde Computex’te yapılan açıklamada bu işlemcilerin yüzde 30 daha hızlı olacağı söylendiğinde hepimizin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Gelinen noktada şimdi çok daha iddialı bir açıklama yapıldı. Aslında yüzde 40 daha hızlı olacak denildi!

En azından, Sysmark ölçütüyle dizüstü bilgisayarlarında çalıştırıldığında durum böyle…

Intel’in bu başarıyı nasıl elde ettiğine bakarsak?

Ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlar ve hibrid aygıtlar için tasarlanmış U serisi işlemcilerinde ilk kez 4 CPU çekirdeğini yerleştirmeyi başarmasına ek olarak 500 Ghz’lik turbo Boost performansını da artıran şirket 4.2 Ghz’lik hızlara erişebiliyor oldu. Geçen yıl duyurulan 7.nesil işlemcilerde 4K performansına odaklanan şirket yaklaşan 8. nesil de ise daha fazla hız ve performansa odaklanan ürünler çıkarmaya odaklandı.

INTEL 8. Nesil CPU Ailesi Nelerden Oluşuyor?

Ultraportable tarafında 8. Nesil CPU – işlemcilerde i5-8250U 1.9 Ghz – 3.4 Ghz hızlarında sürümleri yer alıyor. i7-8650U ise 1.8Ghz – 4.2Ghz hızlarında. Hepsi 4 çekirdekli işlemciler ancak elbette i7 serisinden daha iyi performans beklenir.

5 yıllık PC’yi 14.7 Kat Daha hızlı hale getiriyor!

Diğer önemli istatistiklere gelince, Intel, 8250U’nun karşılaştırılabilir bir çip çalıştıran beş yıllık bir PC’den 14.7 kat daha hızlı bir 4K video kodlayabileceğini iddia ediyor.

Daha iyi anlaşılması açısında söylemek gerekirse 3. Nesil işlemcinin 45 dakika yaptığı 4K işleme işini 3. dakikada yapıyor. Özellikle eski makinelerde ciddi bir performans sıçraması yaratacak bu kesin.

Pil Ömrü konusunda da cimri olacak!

Intel 8. Nesil CPU ‘lar pil ömrü konusunda da cimri olacak artırılan hız ve performansa rağmen pil ömrü konusunda geri adım atılmadığı söylüyorlar. Maalesef pil ömrünü uzatan bir adımda yok!

Mevcut ölçütlerine göre, bu cipsleri kullanan dizüstü bilgisayarların 4K video oynatırken yaklaşık 10 saatlik pil ömrü olması gerekiyor. 7. nesil işlemciler 4k üzerinde odaklanmış bir çok kullanıcı pil kullanım sürelerinde artışlar rapor etmişti. 8. nesil ile belki bu biraz daha ileri taşınabilir.

Intel’den Eylül ayında ile 8. Nesil Dizüstü bilgisayar serisini çıkarmasını bekleyebiliriz. Masaüstü modelleri ise sonbahara doğru olabilir. Önümüzdeki yılda da şirketin ile 10 nanometre işlemcilerinden bahsetmeye başlayabiliriz.

Engadget