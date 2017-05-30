Intel 8. Nesil işlemcileri 7. Nesile Göre Yüzde 30 Daha Hızlı

Intel 8. Nesil işlemcilerini Taiwan’daki Computex 2017’de duyuruyor.

Intel 8. Nesil işlemcileri 7. Nesil işlemcilerine göre Yüzde 30 Daha Hızlı.

Yeni X serisi 18 çekirdekli i9 işlemcilerinin de tanıtıldığı etkinlikte Intel’in yaklaşmakta olan 8. nesil işlemcileri, başlangıçta düşündüğümüzden çok daha ilginç olabilir.

Şirket başlangıçta 7. Nesil işlemciler ile yüzde 15 ‘lik bir performans iyileştirmesi yapabilmişken bu konuda giderek daha iyi performans sergiliyor. İstikrarlı bir şekilde devam eden performans artışları 8. Nesil işlemcilerde de devam ediyor.

Intel Computex’te yeni işlemcilerin aslında yüzde 30 daha iyi performans gösterdiğini açıkladı.

Elbette bu rakam sadece bir Sysmark kıyaslamasına dayanıyor ancak genel performans iyileştirmeleri için cesaret verici bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Yine de 8. nesil işlemcilerin yıl sonuna doğru gelmeye başlaması bekleniyor. 8. Nesil işlemcileri daha önceden bildiğimiz üzere 14 nanometre teknolojisine dayanıyor.

Engadget