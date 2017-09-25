Intel 8. Nesil Masaüstü işlemcilerini Duyurdu, Masaüstünde Doping Etkisi

Intel 8. Nesil Coffee Lake işlemcilerini Duyurdu

Intel 8. Nesil Masaüstü işlemcilerini Duyurdu, Masaüstünde Doping Etkisi yaratacak yeni işlemcilerde amiral gemisi $359’lık Core i7-8700K.

Intel 8. Nesil Masaüstü işlemcilerini piyasaya sürdü. Amiral gemisi 359 dolarlık Core i7-8700K’yi “en iyi oyun masaüstü işlemcisi” olarak adlandırıyor. 8.nesil 6 çekirdekli 12-thread 3.7Ghz yonga modelleri bir önceki model yani 7. nesil işlemciyle gördüğümüz Gears of War 4 frame performansını yüzde 25 oranında hızlandırmış görünüyor. Aynı zamanda yüzde 32 oranında daha hızlı video edit performansı sunuyor.

Yüzde 25 Daha hızlı, Yüzde 32 Daha Başarılı Video Düzenleme İmkanı Sunuyor.

Daha bitmedi özellikle çoklu görevlerde – multi tasking başarısı en iyi iyileştirme yüzdesine sahip. Bu konudaki kazanç ise yüzde 45!

Dahası, Intel’in Turbo Boost 2.0’ı kullanarak 4.7 GHz’e hız overclock- aşırtabilir ve 5GHz ve daha yüksek hızları tercih edenler içinde hava veya temel sıvı soğutma ile kolayca elde edilebilir.

Eğer Masaüstü sisteminin 3 yaşından fazla ise sizin için cazip olabilir!

Masaüstü donanımı 3 yaşından fazla olanlar için cazip olsa da Intel 7. Nesil işlemci kullanan donanımlar için fiyat/fayda endeksini göz önüne aldığınızda bu sizin için zorlayıcı olmayabilir.

Multimedya tarafında Intel’in bazı yeni 4K teknolojisi uyguladığını belirtmek gerekiyor. Netflix ve bir çok yeni +K Tv servis hizmetlerinde çok daha iyi yayın akışı 10-bit HDR Ultra HD videolar şimdi çok daha akıcı bir şekilde izlenebilir.

Intel 8. Nesil Core i5 ve Core i3 işlemcileri ise tüketiciler için çok daha cazip gelebilir. Core i3 117 dolar, Core i5 modelleri ise 182 dolar’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Intel 8. Nesil Masaüstü işlemcilerini Duyurdu – Intel 8.Nesil Masaüstü İşlemcileri Fiyat Listesi

Intel 7. Nesil işlemci kullananlar için Anakart üzerinde sadece işlemciyi değiştirerek bu performans artışından kolayca yararlanabilirsiniz. Yeni CPU’lar Intel’in Z370 yonga seti tabanlı anakartlar ile uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.

Bu yonga setinin 6 çekirdekli işlemci için gelişmiş güç dağıtımı ve DDR4-2666 belleği için daha iyi destek gibi son jene göre birkaç avantajı var, ancak dramatik bir şey yok.

Intel’in 8. nesil masaüstü işlemcilerinin performansı 8. Nesil dizüstü performanslarından daha etkileyici olabilir.

Yeni sekizinci nesil masaüstü yongaları 5 Ekim’de başlayacak ve belirtildiği gibi amiral gemisi Intel Core i7-8700K size 359 $ mal olacak.

Intel 8. Nesil Masaüstü işlemcilerini Duyurdu