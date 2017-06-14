Intel DisplayLink XR, Intel’in HTC Vive için Kablosuz VR Eklentisi

En iyi Kablosuz VR Bağlantısına Sahip VR Aksesuarı!

Intel’in Kablosuz HTC Vive Eklentisi VR’ın Nereye Gittiğini Gösteriyor. Intel DisplayLink XR !

Oyun amaçlı bir PC’ye veya Playstation 4’e bir VR Kulaklık bağlamak için ihtiyacınız olan uzun bağlantı kabloları meraklılarına büyük oyun keyfi sunmuş olsada kablo karmaşasını pekte sevdiklerini söyleyemeyiz. Artık bunun bir kablosuz çözümü olduğunu biliyoruz.

TPCast, halihazırda karmaşık kablo bağlantılarından vazgeçmenizi sağlayan HTC Vive için yeni bir aksesuar satıyor ancak artık yeni bir rakibi var.

Galeri: Intel Wireless VR için HTC Vive | 6 Foto

Intel kendi kablosuz VR eklentisini, Intel DisplayLink XR‘yi E3’te gösterdi. 7 ms‘den daha az gecikme süresi sunduğunu iddia eden WiGig teknolojisini kullanıyor. WiGig, 802.11ad standardına dayandığı için karışık 60GHz spektrumunda gigabit hızlara ulaşabilir.

Hatırlayacağınız gibi Intel, ilk önce CES’de DisplayLink XR üzerinde çalıştığını açıkladı. Ancak Computex’e kadar pek fazla şey duymadık. Daha sonra ise HTC ile cihazı pazarlamak için bir ortaklık duyurusunda bulundu.

Intel DisplayLink XR

TPCast kulaklık seti gibi DisplayLink XR de Vive’un baş desteğinin üstüne oturuyor. Prototip biraz büyük ve hantaldır ve aynı zamanda Vive’nin önüne ve zarif telleri (bazı klas siyah bantlarla kaplı) görünüyordu. Cihazın son hali pekte öyle görünmüyor.

Intel’in DisplayLink XR ne zaman piyasaya sunulacağını ya da ne kadara mal olacağını hala bilmiyoruz. Görünen o ki şirket gerçekten faydalı bir şey sunmak için doğru yolda. Kablosuz iletişim masaüstü VR için büyük bir nimet olacak.

Engadget