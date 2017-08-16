Intel Ice Lake, Intel’in ikinci 10-nanometre çip Mimarisi

Intel, Birinci Satışa Çıkmadan ikinci 10-Nanometre Çip Mimarisini Duyurdu.

Intel Ice Lake, Intel’in ikinci 10-nanometre çip Mimarisi…

Intel 10-nanometre çip mimarisi konusunda elini çabuk tutuyor. Birinci 10 nanometre işlemci mimarisi Cannon Lake’i resmi olarak satışa sunmadan bir diğerini tanıtıyor. Şirketin Kod sayfasında yer alan 10 nm+ üzerine inşa edilmiş Ice Lake yeni yonga serisi ortaya koyuyor. Henüz konu ile kapsamlı bir detaya sahip olan yok. ‘e göre bunun kapsamlı bir 10 nm lansmanı olacak.

Başlangıç mimarisi Cannon Lake daha küçük ve bu haliyle yonga verimliliği nispeten zayıf Mobil CPU – işlemcilere odaklanmış. Ice Lake ise daha dengeli ve büyük masaüstü kullanıcıları için daha fazla performans sağlamaya odaklanacak olabilir.

Bu konuda henüz tam bir timeline yok. Cannon Lake’in en iyi ihtimalle 2018 yılında ortaya çıkarılması planlanıyor. Ice Lake’in 2018’in sonlarına veya 2019’un başına sarkması muhtemel görünüyor.

Intel’in erken erken bilgi vermesi de aslında şaşırtıcı değil. Bilimsel gerçekler ve giderek küçülen işlemci mimarileri, daha hızlı yükseltmeleri zorlaştırdığından bir çok kez duyuruları geciktirdiği oldu. Ancak Cannon Lake ilk 10-nm işlemci mimarisinin ufukta olduğunu söyleyebiliriz. Peşinden ikinci 10-nanometre mimarili INTEL Ice Lake gelecek.

Bu açıklamalardan sonra şimdi, PC üreticileri ve yatırımcılar muhtemelen bir sonraki adımda ne olacağını merak ediyorlar. Tabi bizde…

Intel’s Core Architecture Cadence Microarchitecture Core Generation Process Node Release Year Sandy Bridge 2nd 32nm 2011 Ivy Bridge 3rd 22nm 2012 Haswell 4th 22nm 2013 Broadwell 5th 14nm 2014 Skylake 6th 14nm 2015 Kaby Lake 7th 14nm+ 2016 Coffee Lake 8th 14nm++ 2017 Cannon Lake 8th? 10nm 2018? Ice Lake 9th? 10nm+ 2018?

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