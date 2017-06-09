Intel QualComm’u UYARDI, Intel’in Qualcomm Destekli PC’ler Hoşuna Gitmedi

Microsoft Qualcomm İşbirliği Intel’in Canını Sıkıyor!

Intel QualComm’u UYARDI, Qualcomm Destekli PC’ler Hoşuna Gitmedi! Intel QualComm Destekli Windows 1o PC’lerden Pek Hoşnut Değil.

İşlemci üreticisi Intel’in 8086 çip mimarisi 40 yaşına yaklaşırken, Qualcomm’un Windows 10 bilgisayara doğru öykünmesi ve Snapdragon 835 yongalarının Windows 10‘da kullanılacağı haberleri dikkat çekiyor.

Söz konusu öykünme sonrası Intel‘in avukatlarını devreye sokmaya hazırlanıyor.

“Bazı şirketlerin Intel’in tescilli x86 ISA’sını Intel’in izni olmadan taklit etmeye çalıştıklarına dair raporlar var” diyen Hukuk Şefi Avukat Stephen Rodgers ve Intel Labs Müdürü Richard A. Uhling bir blog yazısında ayrıca “Patentlerimizin kanunsuz bir şekilde ihlal edildiğini kabul etmiyoruz ve diğer şirketlerin Intel’in fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeye devam etmesini bekliyoruz” dedi.

8086 teknolojisi ilk olarak 8 Haziran 1978 yılında piyasaya çıktı ve Intel’in 29 yıllık yenilikleri içerisinde SIMD multiprocessing, SSE medya işleme, şifreleme geliştirmeleri, güvenlik ve daha fazlası yer alıyor. Bu teknolojiyi korumak için 1.600’den fazla patent içeren bir portföyü sahip olması dikkat çekiliyor.

Bu bağlamda söz konusu makalede Intel’in x86 yenilikleri ve teknolojilerini dikkatle koruduğu ve bu teknolojileri başkalarının kullanması için lisanslamadıklarını söylüyor.

Intel QualComm’u UYARDI , Qualcomm Destekli PC’ler Hoşuna Gitmedi

Şirket, Qualcomm’un planladığı x86 ve Win32 öykünmesine dikkat ederek şunları yazdı: “Emulation yeni bir teknoloji değil ve Transmeta, öykünme (‘kod değiştirme’) teknikleri ile uyumlu bir x86 işlemcisi ürettiğini iddia eden en son şirket olmuştu”.

Transmeta’ya karşı patentleri ihlallerini devreye sokan Intel yüzünden Transmeta CPU işinden 10 yıl önce çıkmıştı.

Intel ve Qualcomm arasında olası patent savaşlarına hazır olmak lazım. Herşeye rağmen Qualcomm destekli Windows 10 sahip olmanın ciddi avantajları var.

Bunlar arasında, Qualcomm’un daha küçük parçaları, entegre 5G LTE bağlantısı ve çok daha iyi pil ömrü sayesinde hafif ve daha küçük makinalar bulunuyor. Bu pil ömrü, Microsoft’un Windows 10 için “her zaman bağlı” hayalinin bir parçası.

Herşeyden önce Qualcomm, Snapdragon 835’i 10 nanometre teknolojisi ile üretirken, Intel’in en yeni yongaları son nesil 14 nanometre parçalarını kullanıyor.

Transmeta’nın aksine, Qualcomm’un geniş kaynakları var ve şirketin avukatlarının ciddi bir gayret sarf etmeden önce Intel’in sahip olduğu PC alanına atlamasına zaten izin vermeyeceklerini düşünürsek. Patentleri pas geçebilecek bir açık görmüş olmaları gerekir.

Microsoft tarafında ise tamamen Qualcomm ortaklığının arkasında yer alıyor. Çünkü yeni Windows 10 S stratejisi, Qualcomm’un bu alandaki katılımına bağlı görünüyor.

Lenovo, HP ve ASUS da dahil olmak üzere diğer OEM ortakları da gemide. Intel Bloğu kadar Microsoft’a da çok bağımlılar.