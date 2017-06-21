Intel RaspBerry Pi Rakibi DEV-KIT Modüllerinin Üretimini Durdurdu

Intel RaspBerry Pi Rekabetini Hafifletiyor, Galileo, Edison ve Joule Modülleri?

Intel RaspBerry Pi Rakibi DEV-KIT Modüllerinin Üretimini Durdurdu.

Intel IoT Odaklı ‘DEVELOPER-KIT’ Geliştirici-Kitlerinin Üretimini Durdurdu.

Intel RaspBerry Pi ile Rekabeti Azalttı, Galileo, Edison ve Joule? ARM destekli Raspberry Pi ile rekabet etmekten vaz mı geçiyor?

Inteli Geliştirici Kitleri Edison, Joule ve Galileo Modüllerine elveda deme vakti. ZDNET‘in haberine göre şirket, IoT odaklı geliştirici Kitlerinin üretimini gereksiz yere iptal etti. Buna ek olarak Recon JET akıllı gözlüm üretimini de durdurmuş durumda. Yine de bundan beteri de var.

Galileo ile Intel ARM Destekli Raspberry Pi ile doğrudan rekabet etmek istedi. Edison ise bir SD kart boyutuna kadar eksiksiz bir geliştirme seti geliştirdi. Joule‘ü ise geçen yıl geliştirmiş ve en güçlü modül olmayı başarmıştı.

Intel bu ürünlerin neden ortadan kaldırıldığı konusunda bir resmi açıklama henüz yapmadı.

Güncelleme:

Intel’in Raspberry Pi ile rekabeti devam ettirmek için yakında gelecek MinnowBoard 3‘ü çıkarıyor. O yüzden rekabetten tamamen vazgeçti denemez. Ancak 3 farklı modül üretimini bitirerek rekabeti azaltıyor.

Şirket’in IoT pazarında mobil cihazlarda olduğu gibi eksik kalmasını kesinlikle isteyiz bu yüzden özellikle hesaplama modüllerinin üretimini erkenden bitirmesi aslına bakarsanız utanç verici bir durum.

Doğrudan tüketicileri pazarlanan şeyler yerine topluluk odaklı çözümlere odaklanıyor.

Recon Jet’e gelince, Google Glass başarısız olduktan sonra akıllı gözlüklere daha az kaynak ayırmak bence de mantıklı olur.