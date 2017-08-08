Intel RULER SSD Disk, PetaByte Seviyesinde Yeni SSD Disk Türü

Intel PetaByte seviyesindeki ihtiyaçlar için Yeni Bir SSD Disk Türü Duyurdu

Intel RULER SSD Disk, PetaByte Seviyesinde Yeni SSD Disk Türü.

Intel RULER SSD Disk, Intel Çetvel SSD adını verdiği yeni bir SSD Disk Türü Duyurdu. Intel’den Devrim Niteliğinde yeni SSD Disk Türü.

Intel Ruler ‘la Tanışın!

Veri Depolama alanı ihtiyaçlarının karşılayacak ürünlerden bahsetmenin genelde heyecan verici bir tarafı yok. Ancak Intel’in 1 PetaByte’lık (1.024 Terabyte) yeni çözümü bu konuya bir istisna olabilir.

Intel Özellikle Eski Veri Merkezlerinde kullanılan eski diskleri yeni jenerasyon SSD diskler ile değiştirmeye hazırlanıyor. Bu planın bir parçası olarak yeni bir Form Factor’ü sunuyor.

Intel Ruler SSD Disk

Intel Ruler adı verilen bu yeni tasarım SSD disk türünü; 2.5 inç ve 3.5 inçlik geleneksel sürücü boyutlarına ya da sadece bir PCIe yuvasının boyutlarına kalıplanmak yerine, Uzun ince şekliyle standart rafa monte edilmiş sunucuya bağlanacak şekilde sunuyor.

TechGage ‘te yer aldığı gibi 10TB’lık bir Veri Alanı mevcut sistemde 100 Bölümden oluşan 4U Server tarafından sağlanıyor.

Yeni Ruler SSD Disk çözümü henüz mevcut olmamakla birlikte Intel, “yakın gelecekte Optane ve 3D NAND SSD’leri ile bunları sunacağını iddia ediyor.