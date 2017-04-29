İnternetsiz Ev Kalmasın, Türk Telekom’dan 14,90 TL’ye internet Geliyor

Türk Telekom’dan 14,90 TL’ye internet geliyor.

İnternetsiz Ev Kalmasın Kampanyası Türk Telekom Müşterilerine ÖZEL. İnternetsiz Ev Kalmasın Kampanyasından Kimler Nasıl Yararlanabilecek?

Türk Telekom, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanlığı’nın başlattığı ‘İnternetsiz Ev Kalmasın’ seferberliğine verdiği desteği ikiye katladı. Altyapısı üzerinden sunduğu internet paketini toptan satış kanalı ile internet hizmeti veren şirketlere ücretsiz sunan Türk Telekom, internetle yeni tanışacak bireysel müşteriler için de hesaplı internet paketi hazırladı.

Türk Telekom, evde internetin yaygınlaşması amacıyla hazırladığı 4 Mbps’ye kadar Limitsiz 20 GB AKN’li internet paketini; ev telefonu olanlara her şey dahil 14,90 TL’ye, ev telefonu olmayanlara ise her şey dahil 29,90 TL’ye sundu.

Türk Telekom, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanı Ahmet Arslan’ınTürkiye’de tek bir vatandaşın bile internet erişiminden mahrum kalmaması için geçtiğimiz ay Kars’ta başlattığı “İnternetsiz Ev Kalmasın” seferberliğine verdiği desteğe bir yenisini ekledi. Evde internetin yaygınlaşması kapsamında ilk yanıtı; toptan satış kanalı üzerinden internet hizmeti veren şirketlere, sağladığı ücretsiz internet desteği ile veren Türk Telekom; internetle yeni tanışacak bireysel müşterilere yönelik hesaplı bir internet paketi hazırlayarak verdiği desteği ikiye katladı.

İnternetsiz Ev Kalmasın, Türk Telekom’dan seferberlik kapsamında 14.90 TL’ye internet

“İnternetsiz Ev Kalmasın” seferberliğine destek olmayı kurumsal sosyal sorumluluğu olarak gören Türk Telekom, özellikle dar gelirli vatandaşların da evinde internetin olabilmesi için yeni bir kampanyaya imza attı. Türk Telekom’un internetle yeni tanışacak hanelere yönelik olarak hazırladığı 4 Mbps’ye kadar Limitsiz 20 GB AKN’li internet paketine; ev telefonu olanlar herşey dahil 14,90 TL’ye, ev telefonu olmayanlar ise her şey dahil 29,90 TL’ye sahip olabilecekler. Şirket bu kampanyası ile ev telefonu kullanıcılarına, 4 Mbps’ye kadar Limitsiz 20 GB AKN’li internet hizmetini, mobil pazardaki 20 GB’lik en düşük fiyatlı teklifin yaklaşık 4’te biri oranında sunmuş oluyor.

‘’Türk Telekom ile Türkiye’nin 81 ilinden her gelir grubundan hane internet ile tanışacak”

UDH Bakanı Ahmet Arslan’ın çağrısını büyük bir memnuniyet ile karşıladıklarını ve bu çağrıya verdikleri desteği büyütmekten gurur duyduklarını ifade eden; Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri’nden Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Ümit Önal: “Türkiye’nin 2023 Vizyonu çerçevesindeki en önemli hedeflerinden biri de geniş bant erişim altyapısının nüfusun tamamını kapsaması ve 2023’te sabit geniş bant abone sayısının 30 milyona çıkarılması. Sayın Bakanımızın başlattığı ‘İnternetsiz Ev Kalmasın’ seferberliği de bu vizyonun bir parçası. Türk Telekom olarak, İnternetsiz Ev Kalmasın seferberliğinin, tüm Türkiye’yi kucaklayabilmesi için toptan taraftaki desteğimizin ardından perakende tarafında da büyük bir kampanyayı hizmete sunuyoruz. Bu kampanyamızla Türkiye’deki tüm haneleri internetle buluşturmak amacıyla internet paketi hazırladık. Bu desteğimizle Türkiye’nin 81 ilinde, henüz internetle tanışmamış her gelir grubundan haneyi internetle tanıştırmış olacağız” dedi.

“İnternetsiz Ev Kalmasın seferberliği, Türkiye’nin geleceği için”

Seferberliği, Türkiye’nin geleceği olan gençlerin eğitimine destek verme noktasında fırsat olarak değerlendirdiklerini dile getiren Önal şunları söyledi:

“Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizin en iyi şekilde yetişebilmesi ve iyi bir donanıma sahip olabilmelerini sağlayabilmek için; onları dijital dünyanın sunduğu imkanlarla desteklemenin önemine inanıyoruz. Bunu düşündüğümüzde bu seferberlikle aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine de katkıda bulunmuş oluyoruz. Gençlerimizin toplumda üretken bireyler olarak yetişmesi; ev hanımlarının kendi ürünlerini internet ortamında satarak ev ekonomisine destek olabilmeleri; küçük esnafımızın işini büyütebilmesi için interneti artık her gelir grubu için erişilebilir kılıyoruz.’’

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