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Apple iOS 10.3.2 Güncellemesini Yayınladı!

15 Mayıs 2017 - 22:02 iPhone Mobil
Apple iOS 10.3.2 Güncellemesini Yayınladı!

Apple, iPhone, iPad ve iPod touch için iOS 10.3.2 yazılım güncellemesini resmi olarak yayımladı.

Apple cihazları için performans ve güvenlik güncelleştirmelerine devam ediyor. En son yayımladığı iOS 10.3.2 yazılım güncellemesi, hata düzeltmelerine ve performans ve güvenlik geliştirmelerine odaklanmaktadır.

iPhone’unuzu, iPad’inizi veya iPod Touch’ınızı iOS‘un en son sürümüne güncellemek için Genel>Ayarlar>Yazılım güncellemesi adımlarını takip edebilir veya iTunes ile indirebilir ve cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Yayınlanan güncellemeler, 2017 WWDC öncesindeki son güncellemeler olacak. Bu seneki Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) her sene olduğu gibi yine tüm işletim sistemlerinin yeni sürümlerinin tanıtılması bekleniyor.

apple

 

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