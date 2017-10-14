iOS 11.0.3 Güncellemesi Yayımlandı, Neler Düzeltildi?
Apple iPhone için Yeni Bir iOS 11 Güncellemesi Yayımladı.
iOS 11.0.3 Güncellemesi Yayımlandı, Neler Düzeltildi?
iOS 11.0.3 Güncellemesi bazı geri bildirimler göz önüne alarak yapılan düzeltmeleri içeriyor. iPhone 6S ekrana dokunduğunuzdaki donmalar artık olmayacak deniyor.
iOS 11.0.3 iPhone’unuz ve iPad’iniz için hata düzeltmeleri içerir. Bu güncelleme:
- Bazı iPhone 7 ve 7 Plus aygıtlarında ses ve dokunma ile ilgili geri bildirimin çalışmadığı bir sorunu düzeltir
- Serviste özgün Apple parçalarının takılmadığı bazı iPhone 6s ekranlarında, ekrana dokunulduğunda aygıtın tepki vermediği bir sorunu çözer
Not: Orijinal olmayan ekranların takılması görsel kaliteyi bozabilir ve doğru çalışmamasına neden olabilir. Apple sertifikalı ekran onarımları, orijinal Apple parçalarını kullanan, güvenilir ve uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir. Daha fazla bilgi için support.apple.com/tr-tr adresine bakın.
Apple yazılım güncellemelerinin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için, lütfen şu web sitesini ziyaret edin:
https://support.apple.com/tr-tr/HT201222
iOS 11.0.3 Güncellemesi
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