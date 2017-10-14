iOS 11.0.3 Güncellemesi Yayımlandı, Neler Düzeltildi?

iOS 11.0.3 Güncellemesi bazı geri bildirimler göz önüne alarak yapılan düzeltmeleri içeriyor. iPhone 6S ekrana dokunduğunuzdaki donmalar artık olmayacak deniyor.

iOS 11.0.3 iPhone’unuz ve iPad’iniz için hata düzeltmeleri içerir. Bu güncelleme: