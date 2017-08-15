iOS 11 Beta 6, Yeni Apple Store Logosu, Yıllar Sonra Değişti

Apple Uygulama Mağazasının Logosunu Değiştirdi!

iOS 11 Beta 6 ile Apple Yıllar Sonra Uygulama Mağazasının Logosunu Değiştirdi. Yeni Apple Store Logosu …

Hoşçakal kalem,cetvel, boyama fırçası…Apple Uygulama Mağazasının logosunda yıllar içinde ince ayarlamalar yaparken, şimdiye kadarki aynı temel logoyu kullanıyordu.

Apple bugün iOS 11 ile karşımıza gelecek Yeni Uygulama Logolarını gün yüzüne çıkardı.

iOS 11 güncellemesi aynı zamanda Haritalar içinde yeni bir benzer logo içeriyor. Yeni AirPod animasyonları ve diğer kozmetik değişiklikleri de…Bug düzeltmeleri ve performans yükseltmelerini söylemeye gerek yok.

Yeni Apple Store Logosu, iOS 11 Beta 6 Sürümünde Ortaya Çıktı

De zesde beta van iOS 11 brengt nieuwe icoontjes voor de App Store-, Kaarten- en Klok-app https://t.co/vvHT64icmS pic.twitter.com/LVKQ1qxau6 — iCulture (@iCulture) 14 Ağustos 2017



Yeni Simgelerde Apple Store logosu haricinde, eski olanlara benzer, daha pürüzsüz ve modern görünüyor. Apple’ın kalem,cetvel, boyama fırçası üçlüsünden pasta çubuğu şekline dönmesinin sebebini anlamak zor. Eski veya yeni tüm simgeler daha yükseklik çözünürlükle daha iyi ve daha büyük görünüyor.

Değişikliklerde canlı duvar kağıtlarından bazılarının da olmadığı görülüyor.otomatik parlaklık ayarı erişilebilirlik bölümüne taşınmış durumda.

Geliştirici Programına Kayıt Olanlar!

Tamamen iOS cihazınızda en yeni ikonlara sahip olmak istiyorsanız, geliştirici güncellemelerine kaydolmanız ve cihazlarınızı Apple programına kaydetmeniz gerekir. Tabi bu programa dahil olmanında bir bedeli (99$) olduğunu unutmayın!

Bu nedenle, çoğu kişi, genel beta sürümünün piyasaya çıkacağı muhtemel yarına kadar bekleyecektir.

Apple releases new iOS 11 beta 6 to developers on GSM Arena