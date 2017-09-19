iOS 11 Güncellemesi Yayımlandı, iOS 11 ile Gelen Yenilikler
Merakla Beklenen iOS 11 nihayet yayımlandı.
iOS 11 Güncellemesi Yayımlandı, iOS 11 ile Gelen Yenilikler Neler?
iOS 11; iPhone’a ve iPad’e yepyeni bir App Store, daha proaktif ve akıllı bir Siri, Kamera ve Fotoğraflar iyileştirmeleri ve bu çok boyutlu deneyimleri etkinleştirmek için artırılmış gerçeklik teknolojileri dahil olmak üzere yüzlerce yeni özellik getiriyor. iOS 11, şu ana kadarki en büyük iPad sürümü olarak iPad’e yeni ve güçlü çoklu görev özellikleri, yeni bir Dosyalar uygulaması ve Apple Pencil’ı kullanmanın daha çok yolunu ekledi.
Bugün itibariyle 1.9 GB’lık iOS 11 Güncellemesi iPhone, iPad gibi iOS işletim sistemi kullanan cihazlar için yayımlandı. Apple’ın yeni işletim sistemini merak edenler güncellemeyi indirebilir.
iOS 11 Güncellemesi Yayımlandı – iOS 11 ile gelen yenilikler neler?
App Store
- Her gün harika uygulamalar ve oyunlar keşfetmek için tasarlanmış yepyeni App Store
- Yeni Bugün sekmesi; yazılar, yönergeler ve daha fazlasıyla yeni uygulamalar ve oyunlar keşfetmenize yardımcı olur
- Yeni Oyunlar sekmesi ile yeni oyunlar bulun ve en iyi oyun çizelgeleriyle en popüler olanları görün
- En popüler seçimlere ayrılmış Uygulama sekmesi, özel uygulama çizelgeleri ve uygulama kategorileri
- Daha fazla video önizlemesi, Editör Seçimi rozeti, kullanıcı beğenilerine daha kolay ulaşım ve uygulama için satın alım bilgileri içeren uygulama sayfaları
Siri
- Yeni Siri sesi artık daha doğal ve etkili
- İngilizce kelimeleri ve ifadeleri Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca veya İspanyolcaya çevirme (beta)
- Safari, News, Mail ve Mesajlar kullanımınızı baz alan Siri önerileri
- Yapılacaklar listesi, notlar ve anımsatıcılar yaratmak için not uygulamalarıyla çalışır
- Hesap transferi ve bakiyeler için banka uygulamalarıyla çalışır
- QR kodu görüntüleyen uygulamalarla çalışır
- Hintçe ve Şangay dilinde dikte
Kamera
- Portre modu artık optik görüntü stabilizasyonu, HDR ve True Tone flaş özelliklerini destekliyor
- Yeni HEIF ve HEVC görüntü ve video biçimleriyle artık fotoğraflar ve videolar eskisinin yarısı kadar yer kaplar
- Ten renklerinin daha doğal görünmesi için yeniden tasarlanmış dokuz filtre
- QR kodları otomatik olarak belirlenir ve taranır
Fotoğraflar
- Döngü, PinPon ve Uzun Pozlama Live Photo efektleri
- Live Photo’ları sessize alın, kısaltın veya onlar için yeni bir anahtar fotoğraf seçin
- Anı Filmleri, yatay ve düşey yönler için içeriği otomatik olarak uyarlar
- Evcil hayvanlar, bebekler, düğünler ve spor etkinlikleri gibi onlarca yeni anı türü
- Kişiler albümü artık daha güvenilir ve iCloud Fotoğraf Arşivi olan aygıtlarda her zaman güncel
- Hareketli GIF desteği
Harita
- Başlıca havaalanları ve alışveriş merkezleri için iç mekan haritaları
- Adım adım yol tarifi ile şerit yönlendirmeleri ve hız sınırı bilgisi
- Çift dokunma ve kaydırma ile tek elle büyütme/küçültme
- Aygıtınız hareket ettirerek Flyover ile etkileşime geçin
Araba Kullanırken Rahatsız Etme
- Araba kullanırken bildirimleri otomatik olarak sessize alır ve iPhone’u sessiz, ekranı kapalı tutar
- Seçili kişilere araba kullandığınızı bildiren isteğe bağlı otomatik iMessage yanıtı
iPad için tasarlanan yeni özellikler
- Yepyeni Dock, favori ve en son kullanılan uygulamalarınıza hızlı erişim sağlar ve etkin uygulamaların üzerinde bile görünür
- Tüm favori uygulamalarınızı ekleyebilmeniz için Dock’un büyüklüğü değiştirilebilir
- En son kullanılan ve Devamlılık uygulamaları sağda bulunur
- Geliştirilmiş Slide Over ve Split View
- Uygulamalar, Dock’ta Slide Over ve Split View ile kolaylıkla başlatılabilir
- Slide Over ve arka plan uygulamaları artık eşzamanlı olarak çalışır
- Slide Over’daki ve Split View’deki uygulamalar artık ekranın sol tarafına da yerleştirilebilir
- Sürükle ve bırak
- Metinleri, görüntüleri ve dosyaları iPad’deki uygulamalar arasında hareket ettirin
- Birden fazla öğeyi aynı anda hareket ettirmek için Multi-Touch
- İçeriği uygulamalar arasında taşımak için yaylanmalı yükleme
- İşaretle
- İşaretle; belgeler, PDF’ler, web sayfaları, fotoğraflar ve daha fazlası ile çalışır
- iOS’teki her şeyi anında işaretleyin, Apple Pencil’ı işaretlemek istediğiniz yere yerleştirmeniz yeterli
- PDF yaratın ve yazdırılabilir her şeyi işaretleyin
- Notlar
- Apple Pencil ile Kilitli Ekrana dokunarak anında yeni bir not yaratın
- Apple Pencil’ı basitçe bir notun gövdesine yerleştirerek satır içi çizim yapın
- El yazısı metin arama
- Belge tarayıcı eğimleri otomatik olarak düzeltir ve gölgeleri silmek için görüntü filtreleri kullanır
- Bilgileri düzenlemek ve görüntülemek için tablo desteği
- Önemli notları listenin en üstüne iğneleyin
- Dosyalar
- Dosyalara göz atmak, onları aramak ve düzenlemek için yepyeni Dosyalar uygulaması
- iCloud Drive ve üçüncü parti bulut dosya sağlayıcıları ile çalışır
- Tüm uygulamalarda ve bulut servislerinde en son kullanılan dosyalara hızlı erişim için son kullanılanlar görüntüsü
- Klasörler yaratın ve dosyaları ada, tarihe, büyüklüğe ve etiketlere göre sıralayın
QuickType
- iPad’de sayı, sembol ve noktalama işareti girmek için harf tuşlarını aşağı kaydırın
- iPhone’da tek elle klavye desteği
- Ermenice, Azerice, Belarusça, Gürcüce, İrlandaca, Kannada dili, Malayalam dili, Maori dili, Oriya dili, Svahili dili ve Galce için yeni klavyeler
- 10 tuşlu Pinyin klavyesinde İngilizce giriş
- Japonca Romaji klavyesinde İngilizce giriş
HomeKit
- AirPlay 2 hoparlörleri, fıskiye ve musluk da dahil olmak üzere yeni aksesuar türleri
- Ev kullanımı, zaman ve aksesuar tabanlı genişletilmiş başlatma
- QR kodu ve dokunarak eşleme özelliği kullanarak aksesuar ayarlama desteği
Artırılmış Gerçeklik
- App Store uygulamalarının; interaktif oyunlar, etkileyici alışveriş deneyimleri, endüstriyel tasarım ve daha fazlası için gerçek dünyadan sahnelerin üzerine içerikler yerleştirmesi için kullanabildiği artırılmış gerçeklik teknolojileri
Makine Öğrenimi
- App Store’daki uygulamalar tarafından gerçek dünyadan sahnelerin yanı sıra interaktif oyunlarda, ürünün sanal olarak yerleştirildiği alışveriş deneyimlerinde, endüstriyel tasarımda ve daha fazlasında içerik sunmak için kullanılabilen artırılmış gerçeklik teknolojileri
Diğer özellikler ve iyileştirmeler
- Denetim Merkezi’nin yeni tasarımı tüm denetimleri tek bir sayfada toplar
- Erişilebilirlik, denetimli erişim, büyüteç, metin büyüklüğü, ekran kaydı ve Wallet da dahil olmak üzere Denetim Merkezi özel denetimleri
- Apple Music şimdi arkadaşlarınızla yeni müzikler keşfetmenize yardımcı oluyor. Arkadaşlarınızın paylaştığınız çalma listelerini dinleyebilmeleri ve en çok dinlediğiniz müzikleri görebilmeleri için bir profil oluşturun
- Apple News şimdi yalnızca sizin için seçilen En Popüler Yazılar, Siri’den öneriler, Bugün görünümünde günün en iyi videoları ve yeni Spotlight sekmesinde editörlerimiz tarafından seçilen yazıları içerir
- Otomatik Ayarlama sizi Apple kimliğiniz ile iCloud’a, Anahtar Zinciri’ne, iTunes’a, App Store’a, iMessage’a ve FaceTime’a bağlar
- Otomatik Ayarlama; dil, bölge, ağ, klavye tercihleri, sık ziyaret ettiğiniz yerler, Siri ile nasıl konuştuğunuz, ev ve sağlık verileri de dahil olmak üzere aygıt ayarlarını yeniden yükler
- Wi-Fi ağlarınıza erişimi kolayca paylaşın
- Saklama alanını en iyi duruma getirme bildirimleri ve Fotoğraflar, Mesajlar ve daha fazla uygulama için Ayarlar’da yer boşaltma
- Acil SOS; bulunduğunuz yere göre acil servisleri arar ve otomatik olarak acil arama kişilerine bildirim gönderir, konumunuzu paylaşır ve Tıbbi kimliğinizi görüntüler
- FaceTime, başka bir kişinin Mac veya iPhone kamerasından Live Photo çekmenize izin verir
- Spotlight’ta ve Safari’de Uçuş durumunuzu kolayca denetleyin
- Safari’de tanımlar, dönüştürme ve matematik desteği
- Rusça ve İngilizce iki dilli sözlük
- Portekizce ve İngilizce iki dilli sözlük
- Arapça sistem font desteği
Erişilebilirlik
- Görüntüler için VoiceOver tanımlama desteği
- PDF’lerde VoiceOver tabloları ve listeleri desteği
- Temel arama sorguları için Siri’de giriş yapma desteği
- Videolar için seslendirmeli ve braille alt yazılı destek
- Dinamik Font metin ve uygulama kullanıcı arayüzlerini daha büyük boyutlara dönüştürebilir
- Yeniden tasarlanan Renkleri Tersine Çevir ortam içeriklerini daha iyi görüntüler
- Seçimi Seslendir ve Ekranı Seslendir özelliklerinde Renkleri Vurgula iyileştirmeleri
- Anahtarla Denetim ile yazma kelimelerin tamamını bir kerede tarayabilir ve yazabilir
iOS 11, 64 bit uygulamalar için performans açısından en iyi duruma getirilmiştir. 32 bit uygulamaların iOS’in bu sürümü ile çalışması için uygulama geliştiricisi tarafından güncellenmesi gerekecektir.
iOS 11 Güncellemesi Yayımlandı
iOS 11 ile Gelen 6 Özellik, iOS 11 Özellik Önizlemesi
Bazı özellikler bazı ülkelerde veya bazı bölgelerde kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için https://www.apple.com/tr/
Bu güncellemenin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için lütfen şu web sitesine gidin:
https://support.apple.com/tr-
iOS 11 Güncellemesi Yayımlandı – iOS 11 Güncellemesi Yayımlandı işte detaylar
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